İran'ın Huzistan eyaletinde İHA düştü

İran'ın Huzistan eyaletinde bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü belirtildi.
- Vernasıri, İHA'nın modeli veya düşüş nedenine ilişkin ise bilgi vermedi.
Fars Haber Ajansı ise söz konusu İHA'nın İran'a ait olduğunu öne sürdü.
İran'ın Huzistan eyaletinde bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü belirtildi.
Fars Haber Ajansı ise söz konusu İHA'nın İran'a ait olduğunu öne sürdü.
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