Dünya İranın Huzistan eyaletinde İHA düştü
ORTADOĞU

İran'ın Huzistan eyaletinde İHA düştü

Huzistan eyaletine bağlı Bavi Kaymakamı Menuçehr Vernasıri, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Mollasani köyü kırsalına bir İHA düştü. Olayda can ya da mal kaybı yaşanmadı" dedi.

Haber Merkezi AA
Fars Haber Ajansı ise söz konusu İHA'nın İran'a ait olduğunu öne sürdü.
Fars Haber Ajansı ise söz konusu İHA'nın İran'a ait olduğunu öne sürdü.

İran'ın Huzistan eyaletinde bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü belirtildi.

  • Vernasıri, İHA'nın modeli veya düşüş nedenine ilişkin ise bilgi vermedi.

Fars Haber Ajansı ise söz konusu İHA'nın İran'a ait olduğunu öne sürdü.

İran'da yolcu uçağı 'karayoluna' iniş yaptı
DÜNYA
İran'da yolcu uçağı 'karayoluna' iniş yaptı
Filistini parçalama planı

Filistin'i parçalama planı

Trump, ​ABD'nin Ortadoğu haritasını açıkladı.
Marmariste korkutan deprem

Marmaris'te korkutan deprem

5.4 büyüklüğündeki deprem Yunanistan'da da hissedildi.
7 anlaşma imzalandı

7 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de.
Beşiktaş'ta <br>'Sergen' dönemi

Beşiktaş'ta
'Sergen' dönemi

Efsane isim yarın takımın başında idmana çıkacak.
İnsanlık trajedisi

İnsanlık trajedisi

MSB, İdlib'de sivillere yapılan saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
MİT Kosova'da yakalamıştı

MİT Kosova'da yakalamıştı

​Türkiye'ye getirilen FETÖ sanığının hapis cezası belli oldu.

Tüm okullar tatil!

Tüm okullar tatil!

Öğrencilere 'evden çıkmayın' uyarısı yapıldı.

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

4.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul ile birçok ilde hissedildi.
Hedefleri Fidan!

Hedefleri Fidan!

İsrail gazetesinden skandal: Süleymani yerin altında şimdi Fidan'a odaklanma zamanı.
Kahramanın<br> evi de hasar görmüş

Kahramanın
evi de hasar görmüş

Yardımları 'Allah rızası için yaptım' diyerek reddetti.
Deprem<br>habercisini buldu

Deprem
habercisini buldu

​Balıkesirli kaşiften müthiş iddia: Huzursuz ediyor.
Enkazlarda<br>5 kişiye ulaştı

Enkazlarda
5 kişiye ulaştı

Arama kurtarma köpeği Altar, enkaz altında kokular alıp bildiriyor.
Elazığ'a ulaştı

Elazığ'a ulaştı

​Deprem sonrası vatandaşlar vagonlarda kalmaya başladı.
Koronavirüs dünyaya buradan yayıldı

Koronavirüs dünyaya buradan yayıldı

Virüsü dünyaya yayan vahşi hayvan pazarı 1 Ocak'ta kapatıldı.
Depremzedelere<br>'Tarım Köy' desteği

Depremzedelere
'Tarım Köy' desteği

​Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.