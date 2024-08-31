İşgal sırası Aksa'ya geldi

Müslümanların ilk kıblesi ve üç kutsal mekanından biri olan Mescid-i Aksa hareminde, Yahudilerin İsrail polisinin koruması altında gizlice rutin ibadetlere başladığı bildirildi. İsrail'de yayınlanan The Times Of İsrael gazetesi, Mescid-i Aksa'daki Yahudi ayinlerini görüntüledi. Gazetenin haberinde, Aksa'nın statüsü gereği Müslümanlar dışındaki dinlerin mensuplarına ibadet etme izni verilmeyen haremde, Yahudilerin ilk kez 13 Ağustos'taki Yahudi orucunun ilk gününde polis denetiminde gizlice ayinler yapmaya başladığı bildirildi. Bu ayinlerin rutin hale gelmesi ise resmen olmasa da fiili olarak Aksa'nın statüsünün ihlal edildiği anlamına geliyor.





POLİS SERBEST BIRAKTI

Times Of İsrael'in yayınladığı fotoğraflarda, haremin doğu kısmında gözlerden uzak toplanan Yahudilerin burada secde ederek, ya da şarkılar söyleyerek, dini ritüellerini yerine getirdiği görülüyor. Daha önce Müslümanlar dışında gösterişli bir şekilde dua edenleri ve dini ritüeller yerine getirenleri haremden uzaklaştıran İsrail polisinin, son 15 gündür Yahudilere göz yumduğuna işaret edilen haberde, aşırı dinci Yahudi topluluklara bağlı Hahamların da vaazlar vermeye başladığı aktarılıyor.





BEN-GVİR ÖNAYAK OLDU

Mescid-i Aksa'da dayatılan yeni fiili durum, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir tarafından sıkça dillendiriliyordu. Ben-Gvir, daha önce Aksa'nın statüsünü değiştireceğini açıkça söylerken geçtiğimiz günlerde de Aksa'nın bulunduğu ve Yahudilerin "Tapınak Tepesi" olarak adlandırdığı tepeye, sinagog kurmak istediğini ilan etmişti. Times Of İsrael'in haberinde ise yeni defacto durumun Mescid-i Aksa'da ilk kez Ben-Gvir'in yanına aldığı fanatik Yahudilerle birlikte 13 Ağustos'ta Aksa'ya gerçekleştirdiği baskın sırasında görüldüğü ve o tarihten sonra polislerin Aksa'da ibadet eden Yahudileri engellememeye başladığı kaydedildi.





ŞARKILARLA AĞLAMA DUVARINA YÜRÜDÜLER

Times Of Israel'in haberinde, gazetenin muhabirlerinin Mescid-i Aksa'yı ziyaretleri esnasında tanık oldukları bir Yahudi ayini de aktarıldı. Aralarında kadınların da olduğu yaklaşık 30 kişilik bir Yahudi grubunun Mescid-i Aksa'nın doğusunda Müslümanlara gözükmeden dini şarkılar söyleyerek Mağripliler Kapısı ve Burak Duvarı'nın (Ağlama Duvarı) bulunduğu bölgeye yürüdüğünü belirten muhabirler, söz konusu grubun yürüyüş esnasında Tevrat'ta yer alan "Ve Jarusalem'deki mukaddes dağda Allah'a secde edecekler" şeklindeki pasajı okuduğunu aktardı.





Katliam makinesi Batı Şeria'da

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 28 Ağustos’tan dün akşama kadar işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlediği saldırılarda ölen Filistinli sayısının 20 olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Çarşamba gününün şafak vaktinden bu yana (dün akşam) Batı Şeria'nın kuzeyinde şehit sayısı 20'ye yükseldi” denildi. Filistin Kızılayı’nın açıklamasında ise, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentinde Kızılay’a ait 3 ekip aracının İsrail askerlerinin saldırısına uğradığı belirtildi. Açıklamada, “Cenin kenti ve kampında üçüncü gününde devam eden kuşatma altında olan vatandaşların çağrılarına yanıt vermekte büyük zorluk yaşıyoruz” denildi. Cenin bölgesinde Filistinli aileler de İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden edildi. Filistinli aileler, İsrail'in bölgeye yönelik günlerdir devam eden saldırıları üzerine "yiyecek ve su sıkıntısı" yaşadıklarını ve bu sebepten bölgeyi terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti. Filistinli Caber Ebu Rih, "İsrail ordusu evimize baskın düzenledi. Teçhizatını ve yiyeceği dahil ihtiyacı olan her şeyi beraberinde getirdi. Evimizi askeri bir noktaya çevirdi" dedi.



