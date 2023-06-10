İşgalci Aksa’yı bölmeyi planlıyor

İşgal ettiği Kudüs’te Müslümanlara yönelik baskısını en üst düzeye çıkaran İsrail’in skandal planı açığa çıktı. Times of Israel’in haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun liderliğindeki Likud Partisinin Knesset üyesi Amit Halevy’nin Mescid-i Aksa’yı, tıpkı el-Halil’deki Hz. İbrahim Camii’ne işgalci gücün zorla uyguladığı, mekansal olarak bölmeye yönelik yasa tasarısının ayrıntılı bir taslağı üzerinde çalıştığını bildirdi. Haberde Mescid-i Aksa’yı Yahudileştirme projesinin planının bir parçası olarak Mescid-i Aksa’yı Müslümanlar ve Yahudiler arasında bölmek için devrim niteliğinde bir karar olduğu kaydedildi. Paylaşılan planda, Müslümanların güneydeki Kıble ibadethanesini ve kutsal eklerini alırken, Yahudilerin kubbe dahil caminin orta ve kuzey bölgesini alacağından bahsediyor.

Halevi ayrıca, Ürdün’ün Mescid-i Aksa üzerindeki otoritesinin ve kontrolünün kaldırılmasını önerdi. “Orada namaz kılmaları, tüm Tapınak Dağı’nı Müslümanlar için kutsal bir yer yapmaz” diyen Halevi, “Kuzey ucunu alıp orada biz dua edeceğiz. Dağın tamamı bizim için kutsal ve Kubbet-üs Sahra, tapınağın üzerinde durduğu yerdir ifadelerini kullandı. Halevi ayrıca Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya giden tek kapı olan güneybatı Fas Kapısı’ndan değil, diğer tüm kapılardan komplekse girmelerine izin verilmesini talep etti. “Bölgeyi bir din savaşına sürükleyeceğini” belirten Filistinliler planı öfkeyle karşıladı. Ayrıca Filistin’deki Kilise İşleri Yüksek Başkanlık Komitesi’nden yapılan açıklamada, planın “durdurulması” gerektiği kaydedildi. Söz konusu hamleyle El Halil’de Hz. İbrahim Cami’inde uygulanan kirli plan benzeri bir işgalin uygulanmasından endişe duyuluyor. 1994 yılında fanatik bir Yahudi, el-Halîl Camii’nde sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açmış, Harem-i İbrahim katliamı olarak kayıtlara geçen bu menfur olayda 29 Filistinli Müslüman şehit olmuştu. Saldırıdan sonra cami uzun süre kapatılmış, 1997’de yeniden açıldığında cami ve ardından şehir fiilen ikiye bölünmüştü. Caminin yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmişti.