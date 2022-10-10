Dünya İşgalci İsrail askerleri Cenin baskınında 12 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdü
ORTADOĞU

İşgalci İsrail askerleri Cenin baskınında 12 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdü

İsrail askerlerinin geçen ay Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında gerçek mermiyle vurarak yaraladığı 12 yaşındaki Filistinli çocuk yaşamını yitirdi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin 28 Eylül'de Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında karnından gerçek mermiyle vurulan Muhammed Halil Sumudi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail askerleri Cenin baskınında 12 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdü
İsrail askerlerinin Cenin baskınında yaraladığı Filistinli çocuk öldü.

İşgalci İsrail ordusu 28 Eylül'de Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş, askerlerin açtığı ateş sonucu 4 Filistinli ölmüş, 43 Filistinli de yaralanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, mart ayında başlattığı "Dalgakıran" isimli operasyon kapsamında, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda şu ana kadar aralarında çocukların da bulunduğu 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İsrail ordusunun son dönemde Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlarda can kayıplarının artması, Filistin sokağında tepkilerin de yükselmesine neden oluyor.

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