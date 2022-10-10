İşgalci İsrail askerleri Cenin baskınında 12 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdü

İşgalci İsrail ordusu 28 Eylül'de Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş, askerlerin açtığı ateş sonucu 4 Filistinli ölmüş, 43 Filistinli de yaralanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, mart ayında başlattığı "Dalgakıran" isimli operasyon kapsamında, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda şu ana kadar aralarında çocukların da bulunduğu 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İsrail ordusunun son dönemde Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlarda can kayıplarının artması, Filistin sokağında tepkilerin de yükselmesine neden oluyor.

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