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İşgalci İsrail'den gazetecilere 'soykırımı perdeleme' gezisi: Ülkelerine döndüğünde İsrail yanlısı makaleler yayımladılar

Katil sürüsü İsrail, Gazze'deki soykırımını örtbas etmek için medyayı kullanıyor. İngiliz medyasında yer alan bir habere göre Yahudi lobileri, Batılı gazetecilere haziran ayında İsrail gezisi düzenledi. Gazetecilere sadece İsrail'in bakış açısından bilgi verildi, onlar da ülkelerine döndüğünde İsrail yanlısı makaleler yayımladı.

10:55 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:57 - 22/08/2024 Perşembe
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Gazeteciler, Filistinliler ile görüştürülmedi.
Gazeteciler, Filistinliler ile görüştürülmedi.

Siyonist İsrail, Filistinlilere yönelik soykırımını gizlemek için Batı medyası aracılığı ile manipülasyon yapıyor.


İngiliz Declassified medya kuruluşu, yayımladığı haber ile bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.


Haberdeki iddiaya göre Yahudi lobisi haziran ayında, 22 ülkeden gazeteciler için İsrail'e beş günlük bir gezi düzenlendi.

Avrupa İsrail Basın Derneği ile Amerika Ortadoğu Basın Derneği masrafları karşıladı.


Gazze’de katliama katılmış askerler ile görüştürüldü

Gezide, The Spectator Newsweek ve Sunday Express gibi yayın organlarının muhabirlerine, İsrail'in bakış açısından bilgi verildi.


Gazeteciler, İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın eski şeflerinden Zohar Palti ile bir araya getirildi, İsrail'e ait silah şirketlerinin yöneticileri ve Gazze’de katliama katılmış askerler ile görüştürüldü.


Gazeteciler, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'i temsil eden bir avukat, Netanyahu'nun partisi Likud'dan bir kişi ve İsrail-Lübnan sınırındaki askeri yetkililerle de bir araya getirildi.


Gazetecilere, Hamas'ın Gazze'deki faaliyetlerini eleştiren yanlı bilgiler verildi

Ancak gazeteciler, Filistinliler ile görüştürülmedi.


Gazetecilere, Hamas'ın Gazze'deki faaliyetlerini eleştiren yanlı bilgiler verildi. Geziye katılan gazetecilerden bazıları, ülkelerine döndüğünde yazdıkları İsrail yanlısı makalelerle Yahudi lobisinin propaganda faaliyetinin bir parçası oldu.

#Filistin
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#İsrail
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