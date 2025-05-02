İsrail adına müdahale istedi

Suriye’nin başkenti Şam’ın güneyindeki Cermana ve Eşrefiye Sahnaya beldelerinde salı günü başlayan çatışmalar, önceki gün hükümet güçlerinin kontrolü ve Dürzi liderlerle anlaşmaya varılmasıyla sona erdi. Buna rağmen ülkenin güneyindeki Dürzilerin çoğunlukta olduğu Suveyde’de bulunan Dürzi topluluğun ruhani lideri Şeyh Hikmet el-Hicri, uluslararası güçlerden Suriye’ye müdahale etmesini talep etti. El-Hicri, dün yazılı açıklamasında, Cermana ve Eşrefiye Sahnaya’da “Evlerinde oturan Dürzilerin saldırıya uğradığını” öne sürüp yaşananları “Soykırımcı saldırganlık” diye niteleyerek, “Uluslararası güçler, Dürzilere yönelik bu saldırıların durdurulması için duruma müdahale etmelidir” ifadelerine yer verdi. El-Hicri, çarşamba günü yaptığı açıklamada da, hükümeti mezhepçilik yapmakla suçlayarak, güvenlik güçlerine 'radikal unsurlar' demişti.





İSRAİL'DEN CEVAP GELDİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Dürzi azınlığı korumak bahanesiyle uluslararası toplumu Suriye'ye müdahale etmeye çağırdı. Saar, Ortadoğu'nun azınlıklar için zor bir bölge olduğunu iddia ederek, "Uluslararası toplumu Suriye'deki azınlıkları, özellikle Dürzileri rejimden koruma rolünü yerine getirmeye çağırıyorum" dedi.





SAHNAYA BELEDİYE BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan, çatışmalara sahne olan Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı Eşrefiye Sahnaya beldesinde, ateşkes sağlanırken güvenlik güçleri beldeye konuşlandı. Dün sabah saatlerinde ise Sahnaya Belediye Başkanı Husam Vurur ve oğlu kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü. Vurur, Suriye Savunma Bakanlığı’na bağlı kuvvetlerin Sahnaya'ya giriş yaptığı sırada bir video kaydı yayınlayarak beldede durumun kontrol altına alındığını ilan etmişti. Şam’ın güneyinde Hristiyan ve Dürzi toplulukların çoğunlukta olduğu Cermana’da yaşanan çatışmalar kısa süre sonra Şam’a 7 kilometre yakındaki Eşrefiye Sahnaya beldesine de ulaşmıştı. Hz. Muhammed’e (sav) hakaret içeren bir ses kaydının sosyal medyada yayınlanması üzerine beldeye saldıran devlet dışı silahlı gruplar ile Dürzi militanlar arasında yaşanan çatışmalarda 11 kişi yaşamını yitirmişti. Güvenlik güçlerine ait bir karargaha da saldırı düzenlenirken 16 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti.





Dürzilerin dış korumaya ihtiyacı yok

Suriyeli Dürziler ekseninde yaşanan gelişmeler, çevre ülkelerdeki Dürzi toplulukları da etkiliyor. Konuya dair bir açıklama yayınlayan Filistinli Dürzilerin önde gelen isimleri ve 1948 Filistin İslami Hareketi’nin Kuzey Kanadı lideri Şeyh Raid Salah, Suriye'de toplumsal barışın sağlanması çağrısında bulunarak, Dürzilerin "herhangi bir dış korumaya ihtiyaç duymadığını" vurguladı. Suriye’nin tüm dini, etnik ve mezhebi bileşenleriyle toprak ve halk olarak birliğinin korunması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Suriye’nin “her türlü kör fitneden” uzak tutulması gerektiğinin altı çizildi.



