İsrail Al Khair Vakfı çalışanlarını iyilik yolunda şehit etti

İngiltere merkezli Al Khair Vakfı çalışanlarından 10 kişi İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. Medya sorumlusu Bilal Abu Matar, alan sorumlusu Muhammed Al-Ghafir fotoğrafçılar Mahmoud Al-Sarraj ve Bilal Akila, şoför Abu Hazem Sardah, muhabir Abu Suhaib Al-Najjar, Mahmoud Islim ve iki drone fotoğrafçısı genç katledildi.

İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون Bizim de birlikte çalıştığımız Al Khair Derneği’nin Gazze temsilcisi 9 kardeşimiz bugün insani yardım dağıtımı sırasında bombalanarak şehit edildiler. Yardım dağıtım çalışması ekibi olarak faaliyet yürütülen… pic.twitter.com/IypIePUlL0

Yardım kuruluşunun kurucusu ve başkanı Qasim Rashid Ahmad, yaptığı açıklamada ekibin yardım kuruluşunun kendi tanıtım çalışmaları için çadırlar kurup belgelemek amacıyla bölgede bulunduğunu belirtti. Evinden edilmiş ve soykırıma maruz bırakılmış Gazzelier için çadır kurmak için zamanla yarışan gençler, ailelerin çadırlarını hazırladıktan sonra dönüş yolunda soykırımcı İsrail ordusunun hava saldırısında katledildi. Türkiye'den giden yardımların organizasyonlarıyla da ilgilenen ekibin ölüm haberi sivil toplum çalışanlarını hüzne boğdu. Sosyal medyada katledilmeden önce siviller için kurdukları çadırların fotoğrafları "Zamanla yarışan gençler" yorumuyla paylaşıldı.