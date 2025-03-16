Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail Al Khair Vakfı çalışanlarını iyilik yolunda şehit etti

İsrail Al Khair Vakfı çalışanlarını iyilik yolunda şehit etti

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
14:0716/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
İsrail, Gazze'de Al Khair Vakfı çalışanlarını şehit etti
İsrail, Gazze'de Al Khair Vakfı çalışanlarını şehit etti

Gazze'de sivillerin yaşamları için mücadele eden Al Khair Vakfı çalışanlarından 10 kişi İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetti.

İngiltere merkezli Al Khair Vakfı çalışanlarından 10 kişi İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. Medya sorumlusu Bilal Abu Matar, alan sorumlusu Muhammed Al-Ghafir fotoğrafçılar Mahmoud Al-Sarraj ve Bilal Akila, şoför Abu Hazem Sardah, muhabir Abu Suhaib Al-Najjar, Mahmoud Islim ve iki drone fotoğrafçısı genç katledildi.

Yardım için sahadaydılar

Yardım kuruluşunun kurucusu ve başkanı Qasim Rashid Ahmad, yaptığı açıklamada ekibin yardım kuruluşunun kendi tanıtım çalışmaları için çadırlar kurup belgelemek amacıyla bölgede bulunduğunu belirtti. Evinden edilmiş ve soykırıma maruz bırakılmış Gazzelier için çadır kurmak için zamanla yarışan gençler, ailelerin çadırlarını hazırladıktan sonra dönüş yolunda soykırımcı İsrail ordusunun hava saldırısında katledildi. Türkiye'den giden yardımların organizasyonlarıyla da ilgilenen ekibin ölüm haberi sivil toplum çalışanlarını hüzne boğdu. Sosyal medyada katledilmeden önce siviller için kurdukları çadırların fotoğrafları "Zamanla yarışan gençler" yorumuyla paylaşıldı.



#Gazze
#Al Khair Vakfı
#İsrail

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Apple alarma geçti: Güvenliğiniz risk altında olabilir! iPhone sahipleri hemen o güncellemeyi yapmalı