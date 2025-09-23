İsrail artık daha da yalnız: Her yerde Filistin bayrağı dalgalanıyor

İngiltere, Avustralya, Kanada ve Portekiz, Filistin devletini resmen tanıdı. Yeni Şafak’a konuşan Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı Sabri Saidam, söz konusu adımın uluslararası meşruiyet kararlarının uygulanması ve uzun yıllar ertelenmiş bir hakkın teslimi anlamına geldiğini belirtti. Washington’ın İsrail’e sağladığı siyasi kalkan ve son veto kararlarıyla Filistin halkının geleceğini engellediğini hatırlatarak, “Amerikan vetosu bugün ilk kez kuşatma altındadır. Dünya, İsrail işgaline destek verenleri birer birer yalnız bırakmaktadır” dedi.





Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı Sabri Saidam

SİYASİ BİR UYANIŞ

Filistin Devleti’nin yönetiminde bulunan Saidam, kararın uzun yıllardır gecikmiş bir hakkın tanınması ve uluslararası meşruiyetin uygulanması anlamına geldiğini belirterek, sürecin siyasi ve diplomatik boyutlarını detaylarıyla anlattı. Bu gelişmenin dünya ülkeleri için de “siyasi bir uyanış fırsatı” olduğunu kaydeden Saidam, “Bu nedenle karar, işgale karşı önemli bir mesaj taşıyor” diye konuştu.





SADECE ABD VETO ETTİ

Sürecin ABD yönetimine de baskı oluşturduğunu vurgulayan Saidam, Washington’ın İsrail’e sağladığı siyasi kalkan ve son veto kararlarıyla Filistin halkının geleceğini engellediğini hatırlattı. İki yılı aşkın süredir Gazze için yürütülen diplomatik çabaların sonucunda alınan bu kararın, Filistinlilerin var olma ve bağımsız devletlerini kurma hakkının tanınması açısından kritik bir adım olduğunu dile getiren Saidam, sürece destek veren ülkelere teşekkür etti.





AMERİKA İSRAİL'İ DESTEKLEYEN ANA BLOK

Saidam, ABD yönetiminin İsrail işgaline kalkan sağladığını ve Filistin halkının haklarını tıkayan veto haklarını defalarca kullandığını söyledi. “Amerika, bu süreçte İsrail’i destekleyen ana bloktur. Bu adım, bütün boyutlarıyla bu tutumu tamamlayıcı niteliktedir” dedi. BM 80’inci Genel Kurulu’na katılacak olan Filistin Devleti görevlilerine vize vermeyen ABD’ye bu kararın da önemli bir mesaj olduğunu vurguladı. Bu yıl düzenlenen 80. BM Genel Kurulu’nun en önemli konusunun Filistin meselesi olduğunu ancak Filistin yönetiminin toplantıya fiziki olarak katılamayacağını hatırlattı. Saidam, diğer Avrupa ülkelerinin de Filistin’i tanımasının manzarayı değiştireceğini söyledi.





Londra’da Filistin Büyükelçiliği açıldı

İngiltere'nin tanıma kararı aldığı Filistin devletinin Londra'daki Misyon Temsilciliği’ne İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer'in katılımıyla Filistin bayrağı çekildi ve büyükelçilik resmen faaliyete geçti. Başkent Londra’nın Hammersmith bölgesindeki Filistin’in Londra Temsilciliği’nde düzenlenen törene, Falconer’in yanı sıra Filistin Misyonu Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, Kuzey İrlanda ve Galler bölgesel hükümetlerinden bakanlar, İngiliz milletvekilleri, 60’tan fazla büyükelçi, Filistinliler ve çok sayıda Filistin destekçisi katıldı. Törende konuşan Falconer, İngiltere'nin Filistin'i devlet olarak tanımasının önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bu adım, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına verdiğimiz desteğin bir göstergesidir" diye konuştu. Zomlot, “Geldiğimiz bu noktayı soykırımı sona erdirmek, ablukayı kaldırmak, saldırgandan hesap sormak için yeni bir aşamanın başlangıcı kabul edelim” diye konuştu. Diğer yandan Malta Filistin’i devlet olarak tanıdığını ve kararı BM oturumunda açıklayacağını duyurdu. İsrail basının haberine göre ise Avrupa devletleri İsrail’i, “Filistin’in tanınmasına misilleme olarak Batı Şeria’yı ilhak etmeye yeltenmemesi” konusunda uyarıda bulundu.





BM KÜRSÜSÜNDEN FİLİSTİN'İ TANIDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinin Filistin Devleti’ni tanıdığını açıkladı. Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuşan Macron, "Gazze’de savaşı durdurmanın zamanı geldi" dedi. Bu konuda “Kesin olan bir şey var ki artık bekleyemeyiz” diyen Macron, Orta Doğu’da adil ve kalıcı bir barış inşa edilememesinin uluslararası toplumun “ortak sorumluluğunda” olduğunu vurguladı.





ŞİMDİ SAVAŞIN SONA ERMESİ GEREKİYOR

Macron, “Artık hiçbir şey Gazze’deki savaşın devam etmesini haklı çıkaramaz. Aksine her şey savaşın şimdi hatta daha erken sona erdirilmesini gerektiriyor” şeklinde konuştu. “Fransa’nın Orta Doğu’ya olan tarihi bağlılığına sadık kalarak, Fransa’nın bugün Filistin Devleti’ni tanıdığını ilan ediyorum” ifadesini kullanan Macron, bu tanımanın “Filistin halkının meşru haklarının tanınmasının İsrail’in haklarından bir şey eksiltmeyeceği” ve İsrail’in güvenliğine de hizmet edeceği değerlendirmesinde bulundu. Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 152’ye çıkmış oldu. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin'i tanıyor.





Belediyeler bayrağı göndere çekti

Fransa, Filistin devletini tanıma hazırlığındayken, İçişleri Bakanlığı’nın uyarısına rağmen ülkede 86 belediyede Filistin bayrağı asıldı. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa’nın Filistin devletini tanıma kararına destek veren belediyelerde Filistin bayrağı göndere çekildi. Aralarında Nantes, Stains ve Saint-Denis’in olduğu 86 belediye İçişleri Bakanlığı’nın yasağına rağmen binalarına Filistin bayrağı astı. Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan geçen hafta yaptığı açıklamada, Fransa’nın Filistin devletini tanıyacağı 22 Eylül'de, "Filistin bayraklarının belediyelerde dalgalandırılması" çağrısı yapmıştı. Fransa'da düşen hükümetin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ise böylesi bir hareketin kamu hizmeti veren kurumların uyması gereken "tarafsızlık ilkesine" aykırı olduğunu savunarak, valilere Filistin bayrağı asacak belediyeleri şikayet etmeleri talimatı vermişti.



