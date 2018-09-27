Dünya İsrail askerleri Gazzedeki göstericilere saldırdı
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İsrail askerleri Gazze'deki göstericilere saldırdı

İşgalci İsrail askerlerinin, Beyt Hanun Sınır Kapısı önünde düzenlenen gösteriye saldırısında bir kişi gerçek mermiyle yaralandı, onlarca kişi gazdan etkilendi. Göstericiler, "ABD'nin, Filistin davasını tasfiye etme projeleri kabul görmeyecek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
​İsrail askerlerinin göstericilere saldırısında 1 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.
​İsrail askerlerinin göstericilere saldırısında 1 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

İsrail askerlerinin, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı önünde düzenlenen gösteriye müdahalesinde 1 kişi gerçek mermiyle yaralandı, onlarcası göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Yüzlerce Filistinli, Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesinin, Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması ve Filistinli mültecilerin ülkelerine geri dönme haklarını vurgulamak için yaptığı çağrı üzerine Beyt Hanun Sınır Kapısı önünde gösteri düzenledi.

  • İsrail askerlerinin göstericilere saldırısında 1 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı, onlarca kişi gazdan etkilendi.

İsrail Gazzelilere saldırdı
FOTOĞRAF 13
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Yüzlerce Filistinli, Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesinin, Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması ve Filistinli mültecilerin ülkelerine geri dönme haklarını vurgulamak için yaptığı çağrı üzerine Beyt Hanun Sınır Kapısı önünde gösteri düzenledi.
Title
İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesinde 1 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı, onlarca kişi gazdan etkilendi.
Title
Hamas liderlerinden İsmail Rıdvan, gösteri sırasında yaptığı açıklamada, bugün, Filistinli mültecilerin haklarının korunması gerektiğini vurguladıklarını ve ablukanın kaldırılmasını istediklerini söyledi.
Title
Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinliklerinin, hedefine ulaşıncaya ve abluka tamamen kaldırılıncaya kadar devam etmesi gerektiğini vurgulayan Rıdvan, ABD'nin, Filistin davasını tasfiye etme projeleri kabul görmeyecek. diye konuştu.
Title
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
Title
İsrail askerleri ise sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
Title
İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu.
Title
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.
Title
UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.
Title
Hâlihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.
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İsrail Gazzelilere saldırdı
İsrail askerlerinin, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı önünde düzenlenen gösteriye müdahalesinde 1 kişi gerçek mermiyle yaralandı, onlarcası göz yaşartıcı gazdan etkilendi.
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"Abluka kaldırılsın"

Hamas liderlerinden İsmail Rıdvan, gösteri sırasında yaptığı açıklamada, bugün, Filistinli mültecilerin haklarının korunması gerektiğini vurguladıklarını ve ablukanın kaldırılmasını istediklerini söyledi. Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinliklerinin, hedefine ulaşıncaya ve abluka tamamen kaldırılıncaya kadar devam etmesi gerektiğini vurgulayan Rıdvan şöyle konuştu:

ABD'nin, Filistin davasını tasfiye etme projeleri kabul görmeyecek.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu.

15 yaşındaki Filistinli şehide acı veda
OYNAT 00:59
15 yaşındaki Filistinli şehide acı veda
Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli çocuk daha şehit oldu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğu sınırında barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanan 15 yaşındaki Mümin Ebu İyade'nin şehit olduğu duyuruldu.
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ABD'nin yardımları durdurma kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

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UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Hâlihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.

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