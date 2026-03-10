İsrail Başbakanı Netanyahu öldü mü? İran basınından dünyayı sarsan iddia

İran basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun akıbetine dair küresel gündemde deprem etkisi yaratan çarpıcı iddialar ortaya attı. Tesnim Haber Ajansı, Netanyahu’nun son saldırılar sırasında hedef alınarak ağır yaralanmış, hatta hayatını kaybetmiş olabileceğini öne sürdü. İsrail makamlarının iddialar karşısında büründüğü derin sessizlik ise akıllardaki soru işaretlerini giderek büyütüyor.

DÖRT GÜNDÜR ORTADA YOK

Netanyahu'nun kamuoyundan aniden kaybolması, Tesnim'in haberindeki en güçlü dayanak noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Son görüntülerinin basına yansımasının üzerinden neredeyse dört gün geçen İsrail Başbakanı'nın, normal şartlarda her gün en az bir veya üç video mesaj yayınladığı bilinirken, son üç gündür kişisel kanalından hiçbir video paylaşılmaması dikkatleri çekiyor. Kayıp olduğu iddia edilen bu tarihten itibaren Netanyahu’ya atfedilen tüm açıklamaların sadece yazılı olarak basına servis edilmesi, ortaya atılan spekülasyonları daha da alevlendirdi.

İPTAL EDİLEN KRİTİK ZİYARET

İsrail cephesindeki panik havasını işaret eden başka kritik gelişmeler de yaşanıyor. İddialara göre, Netanyahu’nun konutunun çevresinde güvenlik önlemleri olağanüstü bir seviyeye çıkarılmış durumda. Bununla birlikte, ABD’nin Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner’ın İsrail’e yapmayı planladıkları ziyaretin hiçbir gerekçe gösterilmeden aniden iptal edilmesi, İran basınının iddialarına temel oluşturan bir diğer önemli gelişme olarak vurgulandı.

İran basınının gündemi sarsan iddiaları yalnızca İsrail Başbakanı ile sınırlı kalmadı; hükümetteki kritik isimler ve Netanyahu'nun ailesi hakkında da sarsıcı haberler servis edildi. İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, İran’ın düzenlediği misilleme saldırılarında öldüğü ancak bu bilginin İsrail kamuoyundan kasıtlı olarak gizlendiği ileri sürüldü. Benzer şekilde, Binyamin Netanyahu’nun kardeşi Iddo Netanyahu’nun da evine düzenlenen bir saldırı neticesinde hayatını kaybettiği iddialar arasında yer aldı.

TEL AVİV SESSİZ

Uluslararası basının bir numaralı gündem maddesi haline gelen bu iddialar karşısında Tel Aviv yönetimi adeta sessizliğe bürünmüş durumda. Tüm bu çarpıcı detaylara rağmen, şu ana kadar ne İsrail makamlarından ne de Netanyahu cephesinden iddiaları yalanlayan resmi bir açıklama yapılmaması, dünya kamuoyundaki gergin bekleyişi ve belirsizliği korumaya devam ediyor.



