Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilere sıcak yemek dağıtıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne sınırlı sayıda insani yardım girişine vermesi nedeniyle kentteki gıda krizi devam ediyor. Gazze Şeridi’nin güneyinde Han Yunus kentindeki bir hayır kurumu, yerinden edilen Filistinlilere sıcak yemek dağıttı. Yemekten almak isteyen ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli bir kap yemeğe ulaşabilmek için yoğunluk oluşturdu.

