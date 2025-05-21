İsrail zevk için çocuk öldürüyor: İnsanlık nerede

Gazze’de işlediği savaş suçları ve yaptığı soykırım nedeniyle başta ABD olmak üzere Batılı ortaklarının desteğini dahi yitiren İsrail’e ülke içinden de tepkiler artmaya başladı. İsrail muhalefetinden Demokratlar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan, İsrail hükümetinin ülkeye tehdit oluşturduğunu “Hobi olarak çocukları öldürüyoruz” dedi. Golan’ın açıklaması ülke içinde infiale neden oldu. İşgalci gücün Gazze Şeridi'ne düzenlediği son bombardımanda 22'si çocuk, 30'dan fazlası kadın ve yaşlı olmak üzere, en az 73 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 19 aylık bilançonun 53 bin 500'ü geçtiği bildirildi. Mezalimin devamını savunan İsrailli politikacılar ve üst düzey isimler ise birbirinden skandal açıklamalarla soykırımcı zihniyetin gerçek yüzünü gösterdi.





PARYA DEVLET OLDUK

Devlet televizyonu KAN'a konuşan Golan, hükümetin son dönemde Gazze Şeridi'nde başlattığı şiddetli kara saldırıları, Filistinlileri Gazze'nin güneyine ve buradan başka ülkelere sürme hedefine değindi. Hükümetin intikamcı, ahlaksız insanlarla dolu, güçsüz olduğunu, İsrail'in varlığına bir tehdit oluşturduğunu ve uluslararası sistemden dışlanma tehlikesi yaşadığını belirten Golan, "Normal bir devlet sivillere karşı savaş yürütmez, hobi olarak çocukları öldürmez, bir halkı yerinden etmeyi kendisine hedef olarak belirlemez. İsrail milletler arasında bir parya devleti olmaya doğru ilerliyor" ifadesini kullandı. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, Golan'ın açıklamalarını kınadı.





YARDIM GİRİŞİNİ ENGELLEYİN ÇAĞRISI

İsrail’in Arutz Sheva medyasına konuşan Likud Milletvekili Moshe Saada, “Filistinlilere yiyecek sağlamak, teröristlere mühimmat vermekle aynı” dedi. Kıyı şeridine yapılan ambargoyu savunan Saada, "Gazze'yi fethetmek için dört asker tümen göndermemiz, aynı zamanda Hamas'a savaşmaya devam etme imkanı vermemiz kabul edilemez" dedi. Netanyahu’nun ABD’nin baskısına boyun eğdiği yönündeki spekülasyonlara yanıt veren Saada, “Trump, ‘Cehennemin kapılarını açın’ dedi. Bunun yerine Hamas’ı güçlendirerek onlar için cennet kapılarını açıyoruz” diye konuştu.





BİNLERCE BEBEK ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Birleşmiş Milletler’in (BM) insani yardım şefi Tom Fletcher, İsrail’in Gazze’ye yardım girmesine izin vermemesi durumunda 48 saat içinde 14 bin bebeğin ölebileceği uyarısında bulundu. BBC'ye konuşan BM yetkilisi Fletcher, dün Gazze’ye yalnızca beş yardım kamyonunun girdiğini ve bunun 'denizde bir damla' olduğunu, Gazze halkının ihtiyaçları için tamamen yetersiz kaldığını söyledi. Kamyonların bebek maması ve besleyici gıdalar taşıdığını, teknik olarak Gazze sınırına girmiş olsalar da henüz sivillere ulaşmadıklarını, sınırın hemen ötesinde beklediklerini belirtti. BC muhabirinin bu rakama nasıl ulaşıldığını sorması üzerine Fletcher, “Sahada güçlü ekiplerimiz var. Elbette birçoğu öldürüldü. Ama hâlâ sahada çok sayıda görevlimiz var” yanıtını verdi.





"BÖCEKLERİ YOK EDİYORUZ”

İsrail’in kamu sağlık sisteminde cerrah olarak çalışan ve ordu yedek birliğinde görev yapan Dr. Sabo Amos ise Gazze’de insanların öldürülmesini “hamam böceklerinin yok edilmesine” benzetti. Amos pazar günü yaptığı X paylaşımında “Tekrar düşününce, ordumuz haklı. Sonuçta, söz konusu olan hamam böcekleri ve başka iğrenç haşerelerin yok edilmesi” diye yazdı. Paylaşım kısa süre içinde silindi. Başka bir paylaşımda ise, “Her birkaç dakikada bir makineli tüfek atışı ya da tank mermisi Gazze’ye isabet ediyor. Öğütün onları” diye yazdı.





Savaş devam ederse ABD, İsrail'i terk edecek

Washington Post (WP) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinin "Gazze'deki savaş devam ederse Washington'un Tel Aviv'i terk edeceği" uyarısını İsrailli yetkililere ilettiğini yazdı. Haberde, ismi verilmeyen kaynağın, "Trump'ın ekibi, İsrail'e 'Bu savaşı bitirmezsen seni terk edeceğiz' mesajı veriyor" dediği belirtildi. İsrailli Walla haber sayfasına konuşan ve adı açıklanmayan 2 Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ileri sürdü. ABD Başkanı'nın danışmanlarına Gazze'deki saldırıların sonlandırılmasından yana olduğu mesajını Netanyahu'ya iletmelerini istediği iddiasına yer verilen haberde Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan (Trump) Gazze'de olup bitenlerden bıkmış durumda. Savaşın bitmesini, rehinelerin eve dönmesini, yardımların ulaşmasını ve Gazze'nin yeniden inşasına başlanmasını istiyor" ifadelerini kullandı.



