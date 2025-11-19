İsrail’den Lübnan’ın güneyine saldırı

Lübnan makamlarından ise saldırıya ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.