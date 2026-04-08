İsrail'den Tahran'da saldırı: Sinagog çevresi ağır hasar aldı

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken bu sabah başkent Tahran’da bir sinagog yakınlarına saldırı düzenlendi. Yerel basın, ilk incelemelere göre saldırıda Horasaniye Sinagogu’nun "tamamen yerle bir olduğunu" açıkladı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri enkazdaki arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Olayda can kaybı ve yaralanmaya ilişkin kesin bir açıklama yapılmadı. Saldırıda oluşan hasar ve muhtemel can kaybına yönelik değerlendirmeler sürüyor. İran’daki yarı resmi Mehr Haber Ajansı, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerek, olayda sinagogun bitişiğindeki bir binanın hedef alındığını savundu. İbadethanenin bulunduğu sokağın dar mimarisi ve bölgedeki binaların birbirine bitişik olması nedeniyle olayda çevredeki binalarda da hasar meydana geldiği belirtildi.