İsrail'den Tahran'da saldırı: Sinagog çevresi ağır hasar aldı

İsrail'den Tahran'da saldırı: Sinagog çevresi ağır hasar aldı

00:008/04/2026, Çarşamba
IHA
Saldırıda sinagog ve çevresindeki yapılar ağır hasar gördü.
Saldırıda sinagog ve çevresindeki yapılar ağır hasar gördü.

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’da Horasaniye Sinagogu yakınlarına düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlendi. Yerel kaynaklar ibadethanenin büyük ölçüde yıkıldığını belirtirken, İsrail tarafı hedefin Devrim Muhafızları’na bağlı bir komutan olduğunu açıkladı. Dar yerleşim yapısı nedeniyle çevredeki binalarda da hasar oluşurken, can kaybına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’daki Horasaniye Sinagogu yakınlarına düzenlenen ve ibadethanede geniş kapsamlı hasara neden olan saldırının sorumluluğunu üstlendi.

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken bu sabah başkent Tahran’da bir sinagog yakınlarına saldırı düzenlendi. Yerel basın, ilk incelemelere göre saldırıda Horasaniye Sinagogu’nun "tamamen yerle bir olduğunu" açıkladı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri enkazdaki arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Olayda can kaybı ve yaralanmaya ilişkin kesin bir açıklama yapılmadı. Saldırıda oluşan hasar ve muhtemel can kaybına yönelik değerlendirmeler sürüyor. İran’daki yarı resmi Mehr Haber Ajansı, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerek, olayda sinagogun bitişiğindeki bir binanın hedef alındığını savundu. İbadethanenin bulunduğu sokağın dar mimarisi ve bölgedeki binaların birbirine bitişik olması nedeniyle olayda çevredeki binalarda da hasar meydana geldiği belirtildi.

İsrail, saldırının sorumluluğunu üstlendi

İran basınının iddialarından sonra İsrail basınına konuşan adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, saldırıda sinagogun hedef alındığına ilişkin iddiaları reddetti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise daha sonra yaptığı açıklamada saldırının sorumluluğunu üstlendi. IDF açıklamasında, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı’nda görevli bir komutanın hedef alındığı kaydedilirken, ibadethanede oluşan hasar nedeniyle üzüntü duyulduğu kaydedildi.



