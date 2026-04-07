İngiltere Doğu Akdeniz'deki savaş gemisini limana çekiyor

Bakanlık Sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, geminin rutin lojistik ikmal molası ve kısa bakım süreci kapsamında limana yanaşacağını bildirdi.

Bu süreçte erzak ikmali yapılacağını ve sistemlerin optimize edileceğini aktaran Sözcü, gemide bulunan yaklaşık 200 kişilik mürettebatın, yaşanan soruna rağmen su ve yemek hizmetlerinden yararlanabildiğini kaydetti.

İngiliz Kraliyet Donanmasının en gelişmiş hava savunma destroyerlerinden olan HMS Dragon'un, aynı anda yüzlerce hedefi takip edebilme ve Sea Viper füze sistemiyle kısa sürede çok sayıda füze fırlatabilme kapasitesine sahip olduğu biliniyor.