İngiltere Doğu Akdeniz'deki savaş gemisini limana çekiyor

İngiltere Doğu Akdeniz'deki savaş gemisini limana çekiyor

22:447/04/2026, Salı
"HMS Dragon" adlı İngiliz savaş gemisi.
"HMS Dragon" adlı İngiliz savaş gemisi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’de görev yapan HMS Dragon savaş gemisinin teknik arıza nedeniyle kısa süreliğine limana yanaşacağını açıkladı. Gemideki yaklaşık 200 kişilik mürettebat, rutin lojistik ikmal ve sistem optimizasyonu sırasında su ve yemek hizmetlerinden yararlanabilecek. Bakanlık, bakım sürecine rağmen geminin yüksek hazırlık seviyesini koruduğunu ve gerekirse hızla göreve dönebileceğini belirtti.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan "HMS Dragon" adlı İngiliz savaş gemisinin "teknik arıza" nedeniyle kısa süreliğine limana çekileceğini açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, geminin rutin lojistik ikmal molası ve kısa bakım süreci kapsamında limana yanaşacağını bildirdi.

"Gerekirse göreve çıkabilecek durumda"

Bu süreçte erzak ikmali yapılacağını ve sistemlerin optimize edileceğini aktaran Sözcü, gemide bulunan yaklaşık 200 kişilik mürettebatın, yaşanan soruna rağmen su ve yemek hizmetlerinden yararlanabildiğini kaydetti.

HMS Dragon'un, bakım sürecine rağmen yüksek hazırlık seviyesini koruyacağını vurgulayan Sözcü, "gerekmesi halinde kısa sürede yeniden göreve çıkabilecek durumda olduğuna" dikkati çekti.

İngiliz Kraliyet Donanmasının en gelişmiş hava savunma destroyerlerinden olan HMS Dragon'un, aynı anda yüzlerce hedefi takip edebilme ve Sea Viper füze sistemiyle kısa sürede çok sayıda füze fırlatabilme kapasitesine sahip olduğu biliniyor.

İngiliz savaş gemisinin Doğu Akdeniz'e ulaştığı bildirilmişti

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, İngiliz savaş gemisi HMS Dragon'un Doğu Akdeniz'e ulaştığını ve savunma operasyonlarına katılacağını duyurmuştu.

Healey, ülkesinin Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını artırdığını belirterek, geminin bölgeye ulaştığını ve Kıbrıs adasının savunma sistemi kapsamında operasyonel entegrasyon sürecine başlayacağını belirtmişti.



