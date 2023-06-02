İsrail’in eğitim işgali

İsrail, Filistin okulları üzerindeki denetimi sıkılaştıran yasa tasarısını onayladı Yasaya göre, Filistinli öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda görevlendirilen öğretmenlerin özgeçmiş kontrolleri artırılacak ve yeni açılacak okulların lisans alması zorlaştırılacak. Öğretmenlerin güvenlik kontrollerine tabi tutulacağı yasa tasarısına göre, öğretmenlerin atanabilmesi için “terörizmle yakınlıkları” olmadığını kanıtlamaları gerekiyor. Okullara verilecek ruhsatlara yönelik kabul edilen düzenleme ile ise, Filistinlilerin okul açması zorlaştırılacak. Söz konusu yasanın, “Filistinlilerin eğitimine İsrail işgali” olarak değerlendiriliyor.