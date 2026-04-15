Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırısında 2 sağlık görevlisi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırısında 2 sağlık görevlisi hayatını kaybetti

15:4015/04/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında en az 90 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında en az 90 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde düzenlediği saldırıda 2 sağlık görevlisi yaşamını yitirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında en az 90 sağlık çalışanı öldü.

İsrail ordusunun 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a yönelik saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, Nebatiye vilayetine bağlı Mivdon beldesinde bir noktaya düzenlenen saldırının ardından bölgeye intikal eden sağlık ekipleri hedef alındı.

Saldırıda 2 sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında en az 90 sağlık çalışanı öldü.


İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 124 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.



#israil
#Lübnan
#Sağlık Çalışanı
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
