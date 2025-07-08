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İsrail'in Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus'ta bir araca saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi

İsrail'in Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus'ta bir araca saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi

19:158/07/2025, Salı
AA
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İsrail ordusu, Lübnan'ın Trablus kentinde bir araca saldırı düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'ın Trablus kentinde bir araca saldırı düzenledi

İsrail ordusu Lübnan'ın Trablus kentinde bir araca saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırı sonucunda 2 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi yaralandı. İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre Hamas'a mensup kilit bir ismin hedef alındığı iddia edildi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde bir aracı hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da Sağlık Bakanlığının açıklamasına yer verildi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusu Trablus kentinin El-Ayruniyye bölgesinde bir araca saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Saldırı sonucu araçta çıkan yangını söndürmek için bölgeye sivil savunma ekipleri intikal etti.


"Hamas'a mensup kilit bir isim hedef alındı"

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise kısa süre önce ordunun, Lübnan'ın Trablus bölgesinde
"Hamas'a mensup kilit bir ismi hedef aldığı"
iddia edildi.

İsrail'in Kanal 14 televizyonu da Hamas'ın Lübnan'daki lider kadrosundan Mustafa Bacur'un Trablus'taki saldırıda hedef alındığını ileri sürdü.



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