İsrail'in Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus'ta bir araca saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusu Lübnan'ın Trablus kentinde bir araca saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırı sonucunda 2 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi yaralandı. İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre Hamas'a mensup kilit bir ismin hedef alındığı iddia edildi.
İsrail ordusunun, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde bir aracı hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan resmi ajansı NNA'da Sağlık Bakanlığının açıklamasına yer verildi.
Açıklamaya göre, İsrail ordusu Trablus kentinin El-Ayruniyye bölgesinde bir araca saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Saldırı sonucu araçta çıkan yangını söndürmek için bölgeye sivil savunma ekipleri intikal etti.
"Hamas'a mensup kilit bir isim hedef alındı"
İsrail'in Kanal 14 televizyonu da Hamas'ın Lübnan'daki lider kadrosundan Mustafa Bacur'un Trablus'taki saldırıda hedef alındığını ileri sürdü.