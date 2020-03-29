Dünya İşte koronavirüsü bitirecek ilaç Ekipte bir Türk de var
KORONAVİRÜS

İşte koronavirüsü bitirecek ilaç: Ekipte bir Türk de var

Dünyanın birçok ülkesinde bilim insanları koronavirüse karşı aşı ya da ilaç geliştirmeye çalışıyor. Tokyo Üniversitesi’nden Prof. Junichiro Inoue liderliğindeki ekip, Nafamostat Mesylat’ın koronavirüsün insan hücresine girmesi ve daha sonra da çoğalmasını engellediğini tespit etti. Ekipte Türk bilim insanı Dr. Halil İbrahim Çiftçi de bulunuyor. Üniversite ilacın klinik testlerine nisanda başlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Japonya’da koronavirüse karşı etkili bir ilaç bulundu. Çin’de virüs ortaya çıktığından beri çalışmalarını sürdüren Tokyo Üniversitesi Tıp Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Junichiro Inoue liderliğindeki bilim insanlarının emekleri karşılığını verdi. Prof. Inoue’nin ekibinin yaptığı çalışmalar sonucunda Nafamostat Mesylat’ın koronavirüsün insan hücrelerine girmesi ve daha sonra çoğalmasını engelleyebileceği keşfedildi.

NİSAN’DA TESTLER BAŞLIYOR

Prof. Inoue’nin proje ekibinde uzun yıllar ilaç geliştirmek için çalışan Kumamoto Üniversitesi Eczacılık Fakülte’sinden Prof. Masami Otsuka ve Türk bilim insanı Dr. Halil İbrahim Çiftçi de konu hakkında açıklamalarda bulundu. Araştırmalar, Nafamostat Mesylat’ın koronavirüse oldukça benzer bir diğer virüs olan SARS-CoV-2 enfeksiyonunu çok etkili şekilde önleme potansiyeline sahip olduğunu gösterdi. Tokyo Üniversitesi Tıp Bilimleri Enstitüsü ilacın klinik testlerine nisan ayı başında başlanmasının planlandığını açıkladı.

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ENFEKTE OLMAYI ENGELLİYOR

Japonya merkezli Nichi-iko ilaç şirketinin Futhan markası altında ürettiği Nafamostat Mesylat, pankreatit ve diğer hastalıklar için halihazırda kullanımı onaylanmış bir ilaç olarak öne çıkıyor. Araştırma makalesine göre, ilaç virüsün ilk enfekte etme sürecinin başlangıcı olan, virüsle insan konak hücresinin birleşmesi sürecini engelleyerek enfekte oluş sürecini başlamadan durdurabiliyor. Hem SARS-CoV-2 hem de Kovid-19’un genomunun çok benzer olduğu ve S proteini ile insan hücresinin çeperinden girdiği belirtilen makalede iki virüsün benzerliği vurgulanarak “Nafamostat Mesylat, SARS-CoV-2’nin insan hücrelerine girmesini önleyecektir” denilerek koronavirüs için de aynı sonucun beklendiği vurgulandı.

KOLAYCA GETİRİLEBİLİR

Prof. Inoue ile birlikte birçok yayını bulunan Dr. Çiftçi, koronavirüs tedavisine umut verici ilaçların geliştirilmesi için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Japonya merkezli, Nafamostat Mesylat’ı üreten Nichi-iko ilaç şirketinin ayrıca Japon-Türkiye ilaç pazarının büyük üreticilerinden biri konumunda olan İlko İlaç ile ikili işbirliği bulunuyor.

Sektör için atılım

Dr. Halil İbrahim Çiftçi

  • Gerçekleşen Japon ve Türk ortaklığı ile koronavirüs tedavisi başta olmak üzere iki şirket ortaklaşa Anti-Fibrosiz, Nöroprotektan/ALS Hastalığı ve Anti-HIV tedavilerine yönelik orijinal ilaç geliştirme basamakları olan molekül sentezi, klinik çalışmalar ve farmasötik forma dönüştürme ve dünya çapında ruhsat ve satış operasyonlarını birlikte yürütüyor. Uzmanlar Dr. Çiftçi ve Prof. Otsuka önderliğinde İlko İlaç ile yapılan bu işbirliğinin Türkiye ilaç sektörü açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.

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