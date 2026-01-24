İşte SDG'nin Sednaya'sı

Rakka’da terörden temizlenen en önemli bölgelerden birisi de kent merkezinin 10 km kuzeydoğusundaki El-Aktan Hapishanesi. Suriye ordu güçleri 19 Ocak’ta hapishaneyi devralmak için bölgeye gittiğinde YPG/SDG’li teröristler ateşle karşılık verdi. Büyük çatışmaların ardından hapishanede günler sonra kontrol sağlanabildi. Suriye İçişleri Bakanlığı, El-Aktan Hapishanesi'nin teslim alındığını dün yaptığı açıklamayla duyurdu. Ordu birlikleri hapishane çevresindeki yaklaşık 800 YPG/SDG’liyi Aynel Arab'a taşıdı.

Hapishanenin korunması ve güvenliği için özel ekipler oluşturuldu. YPG/SDG’li teröristlerin hapishaneye tuzakladığı birçok patlayıcı düzeneği etkisiz hale getirildi. Cezaevleri ve Islah İdaresi, hapishanede çalışmalara başladı. Burada tutulanlarla ilgili kapsamlı incelemeler yapılırken, her tutuklunun dosyası ayrı ayrı inceleniyor.

İNSAN MEZBAHASI GİBİ

Söz konusu hapishane, devrik Esed rejiminin ölüm merkezi, işkence ve sistematik vahşi cinayetlerle adından söz ettirdiği, “insan mezbahası” olarak anılan Sednaya Hapishanesi’nden farksız. Kuzey Suriye’nin en büyük hapishanelerinden olan El-Aktan Hapishanesi, 3 bölümden oluşuyor. Rejim döneminde terör örgütü SDG’nin Esed ile olan yakın ilişkileri nedeniyle bu hapishane de yapı olarak Sednaya'ya benzer inşa edildi. Hapishanede elektrikle işkence, cinsel saldırı, kablolarla kırbaçlama, tavana asıp bekletme, aç-susuz ve ilaçsız bırakma gibi insanlık suçlarının işlendiği belirtiliyor.

ÖRGÜTE MUHALEFETTEN TUTUKLULAR

10 bin kişi kapasiteli hapishanede yaklaşık 3 bin mahkum var. Çok sayıda çocuk tutuklunun olduğu hapishanede, mahkumların birçoğu “terör örgütüne muhalif olma” gerekçesiyle tutuklu bulunuyor. Yakınları burada tutulan Suriyeliler, ordunun kontrolü sağlamasıyla hapishaneye akın etti. Günlerdir hapishane önünde nöbet tutan mahkum yakınları, gelişmeleri büyük endişeyle takip ediyor. Yakınlarının fotoğraflarını taşıyan aileler, iyi bir haber alma umuduyla hapishanenin önünden bir an olsun ayrılmıyor.

"DEAŞ’LILAR ÇIKMASIN BİZİM SUÇUMUZ YOK"

Eşi Bessam Hanuş Hanifa Aqtan’ı bekleyen Ayşe Aqtan, “Eşim 1 yıldır tutuklu. 5 gündür çıkmasını bekliyoruz. Burada işkence gördüklerini öğrendik. Hapishane özgürleşti, biz de yakınlarımızı istiyoruz. Cezaevi yönetiminden mahkumların isim ve fotoğraflarını açıklamasını bekliyoruz. DEAŞ’lı olanlar çıkmasın ama bizim gibi hafif davaları olanlar çıksın” dedi. Kuzenini bekleyen Türkmen Hüseyin Halil de şunları söyledi: “Amcamın oğlu Türkiye’de çalışıyordu. 1,5 yıl önce ülkeye döndü. Muhalif olduğu gerekçesiyle hapse attılar. Teröristler onu Türk, Türkmen olduğu için sınır kapısından girer girmez aldılar. Ona içeride eziyet ediyorlarmış. Bir kez gösterdiler. Zayıflamış, yüzünde morluklar vardı. Onlar çıkana kadar buradan ayrılmayacağız.”

Evraklar yandı, mahkumlar bekliyor

PKK’lı teröristlerin hapishaneden ayrılmadan önce resmi evrakları ateşe verdiği, mahkum verilerinin bir kısmının yandığı öğrenildi. Bu yüzden içerideki mahkumlardan hangilerinin ne suçlamayla orada tutulduğu veya hasta olup olmadıkları tespit edilemiyor. Önümüzdeki günlerde hukuksuz şekilde alıkonulan mahkumlar ile hastaların tespit edilip serbest bırakılması bekleniyor.

Hapishane çevresi toplu mezar

El-Aktan Hapishanesi çevresinde, tıpkı rejimin Şam’daki Sednaya Hapishanesi’nde olduğu gibi toplu mezarların bulunduğu belirtiliyor.

22 sivili katlettiler

Rakka'nın Suriye güçlerinin kontrolüne geçtiği 18 Ocak'ta, YPG/SDG’nin kentte düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 22 sivil öldü. Suriye İnsan Hakları Ağı, hayatını kaybeden sivillerin 12’sinin, SDG’li keskin nişancılar tarafından vurulduğunu açıkladı. Sivilleri hedef alan bu saldırıların sorumlularının bulunması çağrısı yapıldı.

Neslihan Önder, Rabia Şenol.








