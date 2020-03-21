Dünya İstikrarsızlığa bir de salgın tehlikesiLibyada 1 milyon kişi tehlikede
KORONAVİRÜS

İstikrarsızlığa bir de salgın tehlikesi:Libya'da 1 milyon kişi tehlikede

Dünyada hızla yayılan korona virüsüne karşı, sağlık hizmetlerinin tam olarak verilemediği büyük risk oluşturuyor. Özelikle savaş ve iç çatışmaların yaşandığı Suriye, Libya, Yemen ve bazı Afrika ülkelerinde bu risk giderek artıyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bu ülkelerden sağlıklı veri alınamıyor. Dünya nüfusunun yüzde 22’si (1.6 milyar insan) kuraklık, açlık, savaş ve göç gibi uzun süreli sorunlarla boğuştuğu için bazılarında devlet otoritesinin de tam işlemediği bu bölgelerde temel sağlık hizmetleri ve tedavilerinde büyük aksamalar yaşanıyor.

SURİYE’DE TESPİT YOK

Suriye’deki kriz onuncu yılına girerken, ağır mağduriyet yaşayan insanların ihtiyaçları derinleşirken çözümü de karmaşık bir hal aldı. Temel hizmetler verilemiyor. Hastaneler ve okullar ya çalışmıyor ya da malzeme, insan kaynağı, maddi sorunlar gibi nedenlerle kapasitelerinin çok altında hizmet sunabiliyor. Bu nedenle verimli sağlık hizmetleri verilemiyor. Bugüne kadar Suriye’den bir vaka bildirilmedi. Fakat vakaların tespiti için herhangi bir çalışmanın da yürütülüp yürütülmediği bilinmiyor.

LİBYA’DA 1 MİLYON KİŞİ TEHLİKEDE

Akdeniz’in ikinci bir çatışma alanı olan Libya’da da durum benzer. 2018 yılı tahminlerine göre Libya’da yaklaşık 1 milyon kişi sağlık alanında yardıma ihtiyaç duyuyor. Libya’da devam eden iç savaş ve çatışma ortamı ülkedeki sağlık programlarının çoğunu kesintiye uğratmış durumda. Çatışmalar nedeni ile sağlık tesisleri dâhil sivil altyapı hasar gördü. İç savaş etkisi altında olan bir diğer ülke ise Yemen. Ülke genelinde mevcut sağlık imkanları çok ciddi oranda yetersiz ve halkın sağlık olanaklarından önemli ölçüde yoksun olduğu biliniyor.

AFRİKA’DA TEHDİT BÜYÜK

  • Birçok salgın hastalığın hızla yayıldığı ve tedavi edilmediği Afrika kıtasın koronavirüs açısında da büyük risk oluşturuyor. Libya’nı yanısıra Nijer, Mali, Güney Sudan, Ruanda, Zambia, Zimbabve, Madagaskar gibi ülkelerde veriler alınamıyor.

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