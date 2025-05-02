İstilacılar kendilerini mi yaktı

İsrail’de Kudüs ile Tel Aviv arasındaki ormanlık alanda yayılan ve 11 noktada süren orman yangınlarının, istilacı Yahudilerin Filistinlilere ait tarım arazilerini kundaklamaya çalışması sonucu çıktığı iddia edildi. İsrail merkezli Haaretz gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Eshatol Ormanı yakınındaki Filistin köylerine baskın düzenleyen istilacı Yahudiler, Filistinlilere ait tarım arazilerini ateşe verdi. Arazilerdeki alevler, rüzgar nedeniyle ormanlık alana sıçradı ve 12 bin dönüm araziyi kül etti. Yangınlar nedeniyle İsrail işgali altındaki 5 köyden 7 bin kişi tahliye edilirken, İsrailliler işgal ettikleri toprakları terk etmeye zorlandı.





7 BİN İSTİLACI KAÇTI

İsrail'de Kudüs ile Tel Aviv arasında yangınlar sebebiyle 5 yerleşim yeri tahliye edildi. İsrail itfaiye teşkilatı, Kudüs ile Tel Aviv arasındaki Eştaol Ormanı'nda başlayan ve yayılan yangın nedeniyle işgal altındaki bölgeler olan Neve Şalom, Bekoa, Taoz, Naşşon ve Mesilat Zion bölgelerinin tahliye edildiğini duyurdu. 7 bin istilacı Yahudi yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı.





ULUSLARARASI YARDIM YETERLİ OLMADI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise Tel Aviv yönetiminin, yangınlara müdahale için aralarında Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin olduğu 6 ülkeden uluslararası yardım talebinde bulunduğu ve yangın söndürme uçaklarının gelişi için hazırlık yapıldığı aktarıldı. Kontrol altına alınamayan yangınlar sebebiyle İsrail'in uluslararası yardım çağrısına ilişkin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İtalya'dan 8 yangın söndürme uçağının gün içinde ulaşmasının beklendiği kaydedildi.





OTOYOLLAR KAPATILDI

KAN, 12 yangın söndürme uçağı ve 119 kurtarma ve yangın söndürme ekibinin şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalıştığını bildirdi. Kudüs ile Tel Aviv arasındaki şiddetli rüzgarla büyüyen yangınlar nedeniyle iki şehir arasındaki bazı otoyolların ulaşıma kapatıldığı aktarıldı. İsrail Polisi Sözcüsü Dean Elsdunne, bölgedeki yangının yayıldığını ve ülkenin önemli otoyollarından 1 No'lu otobana yaklaştığını belirtti.





ASKERİ ÜSLERİ BOŞALTTILAR

Eştaol Ormanı'nda başlayan yangının 11 bin 700 dönüm alanı etkisi altına aldığı aktarılırken, Kanada Parkı'nın neredeyse tamamının yandığı belirtildi. Yayılan ve kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle yarın İsrail'de çok sayıda ormanlık alan ve parka giriş yasağı getirildi. Eştaol Ormanı, Kanada Parkı ve Elad Ormanı başta olmak üzere yangının etkili olduğu bölgelere girişler yasaklandı. Alevler askeri üslere ulaşırken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde işgal ordusunun panik içinde kaçtığı görüldü.





ALIŞILMADIK KUM FIRTINASI

Diğer yandan Tel Aviv'de ülke tarihinin en büyük yangınlarından biri olduğu açıklanan orman yangınıyla boğuşan İsrail'in güneyinde şiddetli kum fırtınası yaşandı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ülkenin güneyinde çıkan fırtınayı "alışılmadık" olarak niteledi. Fırtına nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi sıfıra inerken gökyüzünü toz kapladı.



