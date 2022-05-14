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AVRUPA

İsveç'ten küstah tehdit: Türkiye'nin çıkarına olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine 'olumlu bakmıyoruz' açıklamasının ardından İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı. Linde, "NATO'nun önemli ülkeleri arkamızda, Türkiye'nin çıkarına olur" açıklamasını yaptı. Ancak İsveç'te 1980'lerden beri varolan PKK'lı teröristler, çeşitli dernekler aracılığıyla para buluyor, militan devşiriyor ve lobi faaliyetleri yürütüyor. PKK, siyasi partiler ve STK'ların iç içe geçtiği İsveç, YPG'ye de finansal destek veriyor.

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Haber Merkezi Diğer
İsveçten küstah tehdit: Türkiyenin çıkarına olur
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde

NATO'ya üye olmak isteyen Ukrayna, Rusya'nın saldırılarıyla kendini savaşın içinde buldu. Ukrayna'nın ardından şimdi de Finlandiya ve İsveç, Rus tehdidine karşı NATO'ya üye olmaya çalışıyor. NATO'dan da iki ülkenin üyeliğine yeşil ışık geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Olumlu bakmıyoruz

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada iki ülkenin de terör örgütlerinin misafirhanesi gibi olduğunu söyledi. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine terör örgütlerine destek verdikleri gerekçesiyle 'olumlu bakmadıklarını' açıkladı.

İsveç 40 yıldır PKK’yı destekliyor
GÜNDEM
İsveç 40 yıldır PKK’yı destekliyor

"NATO'nun önemli ülkeleri arkamızda, Türkiye'nin çıkarına olur"

Türkiye’nin NATO’daki diğer 30 ülke gibi konuyla ilgili veto hakkı bulunurken, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, küstah bir açıklamayla Türkiye’yi tehdit etti. Linde, “NATO’daki bütün ülkelerin desteğini istiyoruz. NATO’nun önemli ülkeleri bizim arkamızda. Bizimle ve o ülkelerle iyi geçinmek, Türkiye’nin çıkarına olur.” dedi.

İsveç'ten bir heyet, YPG'yi ziyaret etmişti.
İsveç'ten bir heyet, YPG'yi ziyaret etmişti.

PKK'nın Suriye uzantısına ziyaretler

Öte yandan Ann Linde, 2020 ve 2021’de, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’yi ziyaret etmişti.

Mali yardımı 2023 yılında 376 milyon dolara çıkartmayı planlıyorlar Mali yardımlar konusunda da hiçbir destekten geri durmayan İsveç'in, terör örgütü YPG'ye şimdiye kadar 210 milyon dolarlık destek aktardığı belirtiliyor. Söz konusu miktarın, 2023 yılında 376 milyon dolara çıkarılması planlanıyor.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin tavrı dünya gündeminde
GÜNDEM
Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin tavrı dünya gündeminde

Yıllardır destekliyorlar

Ülkede 1980'lerden beri varolan PKK'lı teröristler, çeşitli dernekler aracılığıyla para buluyor, militan devşiriyor ve lobi faaliyetleri yürütüyor. PKK, siyasi partiler ve STK'ların iç içe geçtiği İsveç, YPG'ye de finansal destek veriyor.
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