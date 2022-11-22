Japonya'nın artık bir Ayasofya Külliyesi var: İslam'ın bu topraklarda istikbale erişmesine vesile olsun

Doğu Asya ülkesi Japonya'da Müslümanların uzun zamandır beklediği Tsushima Ayasofya Külliyesi sonunda hizmete açıldı.

Özel bir törenle hizmete sunulan IGMG Tsushima Külliyesi’nin açılışına IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Nagoya Başkonsolosu Umut Lütfi Öztürk, Tsushima Belediye Başkanı Hibi Kazaaki, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar ve birçok STK ve basın temsilcileri katılım sağladı.

"İSLAM'IN BU TOPRAKLARDA İSTİKBALE ERİŞMESİNE VESİLE OLSUN"

Japonya’nın üçüncü büyük metropol bölgesi olan Nagoya bölgesindeki Tsushima kentinde inşa edilen külliyenin açılışıyla ilgili IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün açıklamalarda bulundu.

Ergün"Japonya’da IGMG Ayasofya Camii ve Külliyesi’nin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu külliye, fedakar insanlarımızın ve kıtalar arası uhuvvetimizin bu coğrafyadaki tarihi mührüdür. Maddi ve manevi destek veren tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Külliyemiz İslam’ın ve Müslümanların bu topraklarda aydın bir istikbale erişmesine vesile olsun. Buradaki bölgemize büyük görev düşüyor. Türkçe dilini unutmayacağız. En az Japon dili kadar anadilimiz ve iletişim dilimiz olan Türkçeyi muhafaza edeceğiz. Kıtalar arası dünyanın her yerinde var olan camiamızla ve insanlarımızla iletişimi muhafaza edebilmek için Türkçe olmazsa olmamızdır. Türkçe aynı zamanda din dilimizdir." diye konuştu.

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"GELECEĞE DAHA SAĞLAM ADIMLARLA YÜRÜYECEĞİZ"

Külliyenin açılışında söz alan Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen bu yapının milli ve manevi değerlerimizi geleceğe taşıması konusuna şu sözlerle değindi;

"Japonya dost ülkemizdir. Dost bir ülkede bu güzel külliyenin milli ve manevi beraberliğimizi geleceğe taşıyacak olmasından ötürü çok mutluyuz. Zira buradaki her bir insanımızın geleceği, eğitimi, dili ve kimliği çok önemli. Bu yapılarla onlara sunulacak olan eğitim ile geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyeceğiz. Emeği geçen her bir ferde çok teşekkür ediyorum."

400 KİŞİ AYNI ANDA NAMAZ KILABİLECEK

Tsushima Ayasofya Külliyesi Toplamda 835 metre kare alanda hizmet verecek.

Külliyenin namaz kılınacak camisi 400 kişilik kapasiteye sahip.

Külliyede ayrıca Kur’an ve din derslerinin de verileceği dersliklerle, gençlik lokali, kütüphane ve toplantı salonları bulunuyor.

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