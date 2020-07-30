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Dünya Kabenin örtüsü "Kisve-i Şerif" değiştirildi
ORTADOĞU

Kabe'nin örtüsü "Kisve-i Şerif" değiştirildi

Kutsal topraklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı sayıda kişiyle yapılacak hac ibadetlerinin başlamasıyla eş zamanlı olarak Kabe'nin örtüsü (Kisve-i Şerif) değiştirildi.

Haber Merkezi AA
Bu yıl Hac koronavirüs önlemleri ile yapılıyor.
Bu yıl Hac koronavirüs önlemleri ile yapılıyor.

Kutsal topraklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı sayıda kişiyle yapılacak hac ibadetlerinin başlamasıyla eş zamanlı olarak Kabe'nin örtüsü (Kisve-i Şerif) değiştirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığının ekipleri tarafından her yıl olduğu gibi Beytullah'a yeni örtüsü giydirildi.

Mekke'de 200 işçinin emeğiyle yaklaşık 670 kilogrem saf ipek ile 120 kilograml altın, 100 kilogram gümüş kullanılarak hazırlanan yeni Kabe örtüsünün üzerinde çeşitli ayet ve dualar bulunuyor.

Kovid-19 önlemleri gölgesindeki hac mevsimi

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Yurt dışından hacı adayı kabul edilmemesi nedeniyle daha önce yaklaşık 2,5 milyonu bulan hacıların sayısının bu yıl yalnızca 10 bin kişiyle sınırlı kalacağı belirtiliyor.

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