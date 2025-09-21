İsrail’in Gazze’ye yönelik havadan ve karadan şiddetli saldırıları sürerken bu eylemleri kınayan ve Filistin’i devlet olarak tanıma iradesi gösteren ülkelerin sayısı giderek artıyor. Kanada ve Avustralya Filistin'i devlet olarak tanıdı.
Kanada ve Avustralya Filistin'i devlet olarak tanıdı. Kanada Başbakanı Mark Carney, Kanada'nın Filistin devletini tanıdığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Kanada
#Avusturya
#Filistin