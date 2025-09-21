Yeni Şafak
Kanada ve Avustralya Filistin'i devlet olarak tanıdı

16:0721/09/2025, Pazar
İsrail’in Gazze’ye yönelik havadan ve karadan şiddetli saldırıları sürerken bu eylemleri kınayan ve Filistin’i devlet olarak tanıma iradesi gösteren ülkelerin sayısı giderek artıyor. Kanada ve Avustralya Filistin'i devlet olarak tanıdı.

Kanada ve Avustralya Filistin'i devlet olarak tanıdı. Kanada Başbakanı Mark Carney, Kanada'nın Filistin devletini tanıdığını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

#Kanada
#Avusturya
#Filistin
