Dünya Katardan Gazzeye 360 milyon dolarlık yardım Bugün itibarıyla başlıyor
ORTADOĞU

Katar'dan Gazze'ye 360 milyon dolarlık yardım: Bugün itibarıyla başlıyor

Katar, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne 360 milyon dolarlık yeni bir mali yardım tahsis ettiğini duyurdu. Tahsis edilen 360 milyon dolarlık mali yardımın, bugünden başlamak üzere 2021 yılı içinde ödeneceği kaydedildi. Söz konusu yardımın Gazze'de ağırlaşan yaşam koşullarının iyileştirilmesi, çalışan maaşlarının ödenebilmesi, yoksul ailelere nakdi destek sağlanması ve elektrik santrallerinin çalıştırılması için kullanılacağı ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, abluka altındaki Filistinlilere destek kapsamında Gazze Şeridi'ne yeni bir mali yardım tahsis edilmesi talimatı verdi.

Katar'dan abluka altındaki Gazze'ye 150 milyon dolarlık koronavirüs desteği
KORONAVİRÜS
Katar'dan abluka altındaki Gazze'ye 150 milyon dolarlık koronavirüs desteği

Yardım bugünden itibaren başlıyor

Tahsis edilen 360 milyon dolarlık mali yardımın, bugünden başlamak üzere 2021 yılı içinde ödeneceği kaydedildi.

  • Söz konusu yardımın Gazze'de ağırlaşan yaşam koşullarının iyileştirilmesi, çalışan maaşlarının ödenebilmesi, yoksul ailelere nakdi destek sağlanması ve elektrik santrallerinin çalıştırılması için kullanılacağı ifade edildi.

Katar başkenti Kudüs olan bir Filistin devletini desteklediğini yineledi
DÜNYA
Katar başkenti Kudüs olan bir Filistin devletini desteklediğini yineledi

Yardımın ilk kısmı yaklaşık 60 milyon dolar

Filistinli kaynaklar da Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi'nin, bu yardımın ilk kısmı kapsamında yaklaşık 60 milyon doları bölgeye ulaştırmak için Gazze Şeridi'ne geleceğini aktardı.

  • İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Abone Ol Google News
Derbide 3 gol 1 kırmızı kart

Derbide 3 gol 1 kırmızı kart

Kritik maçın canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Somalide bombalı saldırı

Somali'de bombalı saldırı

​Patlamanın ardından çatışma çıktı.
İrfan Can KahveciFenerbahçede

İrfan Can Kahveci
Fenerbahçe'de

​Milli futbolcunun transferi nefes kesti.
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Bab ve Azez'de<br>PKK saldırısı

Bab ve Azez'de
PKK saldırısı

10 sivil öldü, 24 kişi yaralandı.

Transferde Mısır krizi

Transferde Mısır krizi

G.Saray'a imza atmıştı, Türkiye'ye gelişi engellendi.
Postacı ile kuğu 37 yıldır dost

Postacı ile kuğu 37 yıldır dost

​Mektup götürdüğü köyde bulmuştu...

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık

​Siyah beyazlıların genç oyuncusu İtalya'ya gidiyor.

'Türkiye'den Allah razı olsun'

'Türkiye'den Allah razı olsun'

İdlib'deki briket evler 3 milyon kişiye umut oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.