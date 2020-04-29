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Dünya Katardan Hafterin tek taraflı devlet başkanlığı ilanına tepki Reddediyoruz
ORTADOĞU

Katar'dan Hafter'in tek taraflı 'devlet başkanlığı' ilanına tepki: Reddediyoruz

Katar, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in kendisini Libya'nın "devlet başkanı" ilan etmesini reddettiğini açıkladı. Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu olay, (Hafter'in) uluslararası meşruiyete ve Libya Ulusal Mutabakatına darbe yapma konusunda ısrarlı olduğunu ve kardeş Libya halkına yönelik ihlaller karşısında uzun süredir hiçbir şey yapmayan uluslararası toplumu hafife aldığını açıkça ortaya koymaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Hafter
Hafter

Katar, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in kendisini Libya'nın "devlet başkanı" ilan etmesini reddettiğini açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu olay, (Hafter'in) uluslararası meşruiyete ve Libya Ulusal Mutabakatına darbe yapma konusunda ısrarlı olduğunu ve kardeş Libya halkına yönelik ihlaller karşısında uzun süredir hiçbir şey yapmayan uluslararası toplumu hafife aldığını açıkça ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Hafter'in "devlet başkanlığı" ilanıyla Libya halkının kanının akmasını umursamadığını ve kendisinin sözünü dinleyen insanların aklını hafife aldığını gösterdiğine işaret edilen açıklamada, dünyanın Libya'da akan kanı durdurmak için çaba harcadığı bir dönemde halkın sıkıntıları görmezden gelinerek olayların tırmandırıldığı vurgulandı.

Katar, uluslararası topluma ve Libya'daki aktörlere "insani ve tarihsel sorumluluklarını yerine getirme, Hafter ve milislerinin masum insanların kanını dökmesine ve Libya'yı parçalamasına engel olma" çağrısında bulundu.

Hafter kendisini tek taraflı "devlet başkanı" ilan etmişti

Hafter, son dönemde yaşadığı askeri kayıpların ardından 27 Nisan akşamı yaptığı konuşmada, BM himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" öne sürmüştü.

Kendisine bağlı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri süren Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.

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