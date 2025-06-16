Katil Netanyahu İran halkını açık açık tehdit etti: Tahran'ı boşaltın

Soykırımcı İsrail ile İran arasındaki misilleme saldırıları dördüncü gününde de devam ediyor.





İsrail'in başlattığı ve İran'ın da peşe peşe Tel Aviv'e füze yolladığı saldırılara ilişkin geçtiğimiz dakikalarda yeni bir gelişme daha yaşandı.





İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın başkenti Tahran'da yaşayanlara seslendi.





"İki ana hedefimize ulaşmak üzereyiz"





Katil Netanyahu , "İsrail hava kuvvetleri, Tahran semalarını kontrol altına aldı. Biz, iki ana hedefimize ulaşmak üzereyiz. Bunlardan birinci nükleer tehdidi ortadan kaldırmak ve ikincisi de füze tehdidini bertaraf etmek" dedi.





"Tahran'ı tahliye edin"





İran'da da sivil katliamı yapacaklarının sinyalini veren Gazze kasabı, "Tahran'da yaşayanlara sesleniyorum. Tahliye edin. Biz harekete geçiyoruz" ifadesini kullandı.









Karşılıklı füze savaşı





İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, İran, Cuma akşamı başlattığı misillemelerden bu yana İsrail'e 370 balistik füze ve yüzlerce insansız hava aracı (İHA) fırlattı.





Füzeler İsrail'de 30 noktayı başarıyla vurdu.





İran’da ise, İran Sağlık Bakanlığı’nın Pazar günü devlet medyasına yaptığı açıklamaya göre, Cuma gününden bu yana en az 224 kişi yaşamını yitirdi.







