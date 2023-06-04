Katliam gibi tren kazası

Hindistan’da önceki gün gerçekleşen korkunç tren kazasında bilanço ağırlaşıyor. Önceki gün, Kalküta’dan Chennai’ye giden Coromandel Ekspresi raydan çıkarak karşı raydan gelen başka bir trenle, yerel saatle 19.20’de çarpıştı. Ardından bir yük treni de kazaya karıştı. Yetkililer yolcu trenlerinden hangisinin daha önce raydan çıktığına dair çelişkili açıklamalarda bulundu. Ülke basınında çıkan haberlere göre yolcu treninin çarpışma esnasında saatte 100 km hızla seyir halinde olduğu kaydedildi. Korkunç kazada 288 kişi hayatını kaybetti, 900’den fazla kişi yaralandı.

600’DEN FAZLA KİŞİ TRENDE SIKIŞTI

Demir yolu yetkilisi, kazaya karışan yolcu trenlerinin, Coromandel Express ve Yashwatpur-Howrah Ekspress’e ait olduğu bilgisini paylaştı. Yetkililer, yaralıların 179’unun hastaneye kaldırıldığını, trende sıkışan 600’den fazla yolcunun çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Shalimar Tren İstasyonu’ndan kalkan Coromandel Express yolcu treninin, Chennai Central Tren İstasyonu’na doğru seyir halinde olduğu kaydedildi. Orissa eyaleti üst düzey yetkililerinden Pradeep Jena, bölgeye 75 ambulans ve 500’den fazla polis ve kurtarma ekibi sevk edildiğini söyledi.

KOPUK UZUVLAR ETRAFA SAÇILDI

Kazanın olduğu bölgenin yakınındaki hastaneler yaralılarla dolup taştı. Arama kurtarma çalışmaları sırasında etrafa saçılan kopmuş uzuv görüntüleri kan dondurdu. Kentteki SCB hastanesindeki bir doktor bazı hastaların yerlerde yattığını belirterek, “Bazıları uzuvlarını kaybetti ve birçoğunun vücutlarında ciddi yaralanmalar var. Yanıma getirilen 20 civarında yaralı, biz tedavi etmeye çalışırken hayatını kaybetti.” ifadelerini kullandı.

KAZAZEDELERE TAZMİNAT

Kurtarma çalışmalarına yerel halkın da destek verdiği kaydedildi. Kaza sonrası 34 tren seferi iptal edildi. Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “talihsiz kaza” nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ve yakınlarını kaybeden ailelerin acısını paylaştığını belirtti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise attığı tweet ile kazaya ilişkin Demiryolu Bakanı ile görüştüğünü ve kazadan etkilenenlere gerekli tüm desteğin verilmeye çalışıldığını ifade etti. Modi, yakınlarını kaybeden ailelere başlığı, yaralılara şifa diledi. Hindistan Demiryolu Bakanı Ashwini Vaishnaw, ölenlerin ailelerine yaklaşık 12 bin dolar, “ağır” yaralananlara 2 bin 400 dolar ve “hafif” yaralananlara 600 dolar tazminat ödeneceğini duyurdu.

ÇARPIŞMADAN DEĞİL DEVRİLMEDEN ÖLDÜLER

Yerel basında kazayla ilgili detaylar da paylaşıldı. Hindu Times gazetesi, yük treninde büyükbaş hayvan taşındığını ve hayvanların telef olduğunu belirtti. Açıklanan ilk verilere göre hayatını kaybedenlerin çoğu, çarpma sonucu değil, çarpışma sonrası trenin raydan çıkıp devrilmesi nedeniyle meydana geldi. Kazanın makinist ya da sinyalizasyon hatasından meydana gelmiş olabileceği düşünülüyor. Hindistan demiryollarında her yıl yüzlerce kaza meydana geliyor. Bu kazaların çoğu sürücü hatası veya eskimiş sinyalizasyon ekipmanından kaynaklanıyor. Ülkede 12 milyondan fazla insan her gün ortalama 14 bin trene binerek 64 bin km yol kat

ediyor.

KALIN’DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hindistan’ın Orissa eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Kalın, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, “Hindistan’ın Orissa eyaletinde meydana gelen ve hepimizi derinden üzen elim tren kazası nedeniyle Hindistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye her türlü yardım için hazır ve nazırdır” dedi. Dışişleri Bakanlığı da, yaptığı yazılı açıklamada, “Bu elim kazada yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına, Hint halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.







