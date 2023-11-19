Kazakistan ile Orta Koridor anlaşması Meclis'e geliyor

Kazakistan
Dışişleri Komisyonu'ndan geçen anlaşmanın kısa zamanda, Genel Kurul'a gelerek onaylanması bekleniyor. Anlaşma ile yük trenlerinin sınır geçiş süreleri kısalacak. Düzenli Ro-Ro gemisi ve tren seferleri gerçekleştirilecek. Böylece iki ülkede de kombine taşımacılığı kullanan taşıtlar teşvik edilecek.
HAZAR'A AÇILAN KAPI
Anlaşmayla, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın Hazar Denizi'ndeki Bakü ve Atyrau Deniz Limanları ile entegrasyonu için altlık oluşturulacak. Anlaşma, Türkiye'nin Kazakistan'la ikili ilişkilerinin gelişmesini sağlayacak.