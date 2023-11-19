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Dünya

Kazakistan ile Orta Koridor anlaşması Meclis'e geliyor

Türkiye- Kazakistan anlaşmalarına bir yenisini ekledi. Kazakistan ile imzalanan kombine yük taşımacılığı anlaşması ile Türkiye, Orta Koridor'da artan etkinliğini daha da pekiştirecek. Bu sayede küresel ticaretin Anadolu üzerinden akmasını sağlayan entegrasyon köprülerine bir yenisi daha eklenecek.

Uğur Duyan
04:00 - 19/11/2023 Pazar
Güncelleme: 06:14 - 19/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kazakistan

Kazakistan

Dışişleri Komisyonu'ndan geçen anlaşmanın kısa zamanda, Genel Kurul'a gelerek onaylanması bekleniyor. Anlaşma ile yük trenlerinin sınır geçiş süreleri kısalacak. Düzenli Ro-Ro gemisi ve tren seferleri gerçekleştirilecek. Böylece iki ülkede de kombine taşımacılığı kullanan taşıtlar teşvik edilecek.


HAZAR'A AÇILAN KAPI

Anlaşmayla, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın Hazar Denizi'ndeki Bakü ve Atyrau Deniz Limanları ile entegrasyonu için altlık oluşturulacak. Anlaşma, Türkiye'nin Kazakistan'la ikili ilişkilerinin gelişmesini sağlayacak.


#Kazakistan
#Orta Koridor
#TBMM
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