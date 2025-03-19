Kennedy suikastıyla ilgili son 80 bin belge kamuoyuyla paylaşıldı

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından gizliliği kaldırılan son 80 bin belge, Ulusal Arşivler tarafından kamuoyuna sunuldu.





Şimdiye kadar açıklanan belgeler, suikastin ardında kimin veya kimlerin olduğuna dair kesin bir fikir birliği sağlamadı.

80 bin belgeyi inceleniyor

Gizliliği kaldırılan dosyalar, katil zanlısı Lee Harvey Oswald'in geçmişi, bağlantıları ve çeşitli devlet kurumlarının tepkileri hakkında yeni ayrıntılar içeriyor.



