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Kennedy suikastıyla ilgili son 80 bin belge kamuoyuyla paylaşıldı

Kennedy suikastıyla ilgili son 80 bin belge kamuoyuyla paylaşıldı

13:3819/03/2025, Çarşamba
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Arşiv
Arşiv

ABD tarihinin en karanlık sayfalarından biri aralanıyor. 35'inci ABD Başkanı John Kennedy'nin 1963'te yaşamını yitirdiği suikaste ilişkin son belgeler de kamuoyu ile paylaşıldı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından gizliliği kaldırılan son 80 bin belge, Ulusal Arşivler tarafından kamuoyuna sunuldu.


Şimdiye kadar açıklanan belgeler, suikastin ardında kimin veya kimlerin olduğuna dair kesin bir fikir birliği sağlamadı.

80 bin belgeyi inceleniyor

Gizliliği kaldırılan dosyalar, katil zanlısı Lee Harvey Oswald'in geçmişi, bağlantıları ve çeşitli devlet kurumlarının tepkileri hakkında yeni ayrıntılar içeriyor.


Uzmanlar, suikasti aydınlatacak kayda değer bilgi olup olmadığını tespit etmek için 80 bin belgeyi inceliyor.

#John Kennedy
#ABD
#Ulusal Arşivler

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