Dünya Kerbelada kanlı gece En az 18 ölü, 865 yaralı
ORTADOĞU

Kerbela'da kanlı gece: En az 18 ölü, 865 yaralı

Irak'ın Kerbela kentinde dün gece düzenlenen gösterilerde polis protestoculara ateş açtı. Polisin açtığı ateş sonucu en az 18 kişi yaşamını yitirdi, 865 kişi yaralandı. Bağdat'ta devam eden protestolarda ise 2 kişi hayatını kaybetti 105 kişi yaralandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bağdat ve Kerbela'da gerçekleşen gösterilerde son 2 günde 15 kişi hayatını kaybetti.
Bağdat ve Kerbela'da gerçekleşen gösterilerde son 2 günde 15 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın Kerbela şehrindeki protestolarda polis göstericilere ateş açtı. İlk açıklamalara göre en az 18 kişi öldü, 865 kişi ise yaralandı.

Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre, Irak'ın Kerbela şehrinde polis, protestocuların üzerine ateş açtı.

Polisin ateş açması sonucunda Kerbela'da en az 18 kişi öldü, 865 kişi ise yaralandı.

Öte yandan binlerce öğrencinin sokağa çıktığı Bağdat'ta 2 kişi hayatını kaybetti 105 kişi yaralandı. Gerçekleşen protestolarda polis Iraklı göstericilerin elçilik binalarına geçişini önlemek için göz yaşartıcı gazla müdahale ett.

29 Ekimi kana bulayacaklardı

29 Ekim'i
kana bulayacaklardı

​İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı.
Bu yıl sofradapalamut olmayabilir

Bu yıl sofrada
palamut olmayabilir

Balıkçılar cezaların kağıt üzerinde kalmasından şikayetçi.
Londraya Döğücü tepkisi

Londra'ya
Döğücü tepkisi

​PKK yandaşları polisin gözü önünde saldırmıştı.
Terör koridorunu dağıttık

Terör koridorunu dağıttık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Anıtkabir'den net mesaj.
Avrupa’da bir Sualtı Hapishanesi: Rummu

Avrupa’da bir Sualtı Hapishanesi: Rummu

​Estonya'nın kuzeyindeki Rummu kasabası sıradışı bir sır saklıyor.
Türkiye'nin<br>5 katını taşıdı

Türkiye'nin
5 katını taşıdı

​Dev projeyi 6 yılda 403 milyon kişi kullandı.
En zor şartlara dayanıklılar

En zor şartlara dayanıklılar

​Yerli ve milli üretim silahlar teslim edildi.
İstifa etti

İstifa etti

​Göztepe'de Tamer Tuna ile yollar ayrıldı.
Görüntüler Kandil'e gönderiliyor

Görüntüler Kandil'e gönderiliyor

HDP'ye suç duyurusu: Taktıkları kamerayla gelenleri fişliyorlar.
Kerbela'da<br> kanlı gece

Kerbela'da
kanlı gece

Göstericiler ile polis çatıştı en az 18 kişi öldü, 865 kişi yaralandı.

Dublör çetesi yakayı ele verdi

Dublör çetesi yakayı ele verdi

"Bu yatırımlar için 60 sene çalıştım."
Görenler<br> kimyasal zannetti

Görenler
kimyasal zannetti

Hatay'da yola saçılan köpük paniğe neden oldu.
HDP'li Cizre Belediyesi'ne kayyum

HDP'li Cizre Belediyesi'ne kayyum

​HDP'li başkan terör soruşturmasından görevden alındı.
Bir skandal daha

Bir skandal daha

​UEFA asker selamı verdiği için soruşturma açtı.
Denize gömmüşler

Denize gömmüşler

​ABD Bağdadi'yi de Bin Ladin gibi yok etmiş.
Altında yaralı arandı

Altında yaralı arandı

​Şoka giren sürücü ayılınca gerçek ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.