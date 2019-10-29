Kerbela'da kanlı gece: En az 18 ölü, 865 yaralı

BDS'den Puma'ya boykot çağrısı

Filistin İçin İsrail'i Boykot hareketi (BDS) İsrail Futbol Federasyonu'nun ana sponsoru olan dünyanın en büyük üçüncü spor giyim markası Puma'ya karşı boykot kampanyası başlattı. #RebrandPuma (Puma markayı değiştir) etiketiyle başlatılan kampanyada İsrail'e destek veren Puma'nın ürünlerine boykot çağrısı yapılıyor. Filistin yerleşim bölgelerinde 6 futbol kulübü barındıran İFF İsrail'in yasadışı ilhakına destek oluyor. İFF'ye Puma'dan önce sponsor olan Adidas Filistin'de bulunan 130 futbol kulübünün yaptığı çağrı sonrası İsrail Futbol Federasyonu sponsorluğundan çekilmişti.