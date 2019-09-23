Dünya Keşmir için gerekirse savaşırız
ASYA

Keşmir için gerekirse savaşırız

Dünyanın dikkatleri Hindistan ile Pakistan arasındaki Cammu Keşmir krizindeyken Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Türk gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Pakistan ordusunun savaşa hazırlıklı olduğunu söyleyen Alvi, Başbakan İmran Han ile arasındaki diyalogu şu şekilde aktardı: İmran Han önce BM’ye gideyim. Keşmir’e gireceksek gireriz, dedi.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Arif Alvi
Arif Alvi

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi Hindistan’ın Cemmu Keşmir’i işgali hakkında Türk gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. BM’de yapacağı görüşmeler öncesinde Pakistan Başbakanı İmran Han ile arasındaki diyaloğu paylaşan Arif Alvi, “Başbakan İmran Han şöyle dedi: Önce BM’ye bir gideyim, sonra bir bakalım, Keşmir’e gireceksek gireriz” diye konuşarak Hindistan’ın masaya gelmemesi durumunda askeri bir çatışmanın sinyalini verdi.

Hindistan’ın özerk statüsünü kaldırdığı Cammu Keşmir’de gerginlik her geçen gün artıyor.

PAKİSTAN ORDUSU SAVAŞA HAZIR

Müzakereler ve diplomasi ile sorunun çözümlenmesini istediklerini vurgulayan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, “Biz Pakistan olarak savaş istemiyoruz, savaşa zorlanmak bizim için iyi olmaz. Ama Hindistan isterse ne olur? Pakistan ordusu bu savaşa çok hazırlıklıdır. Çok deneyimlidir. Biz daha önce terörle çok savaştık. Pakistan kardeşlerine, dostlarına, medyaya karşı hep diplomatiktir. Hep yasal kanalları denemiştir. Hep insani davranmıştır. Ama şu da bir gerçektir ki, Cemmu Keşmir’de 100 binden fazla kişi öldürüldü, halkı eziliyor, kadınlarına tecavüz ediliyor, istemedikleri bir ülkeye bağlanmaları için zorlanıyorlar” dedi.

HİTLER’İ ÖRNEK ALDILAR

Cemmu Keşmir’de yaşananların Hindistan’da yaşananların sadece bir uzantısı olduğunu söyleyen Alvi, “İlk başlarda laik bir çizgi izlediler, ama sonra Hindu milliyetçiliğine, Hindulaştırma politikalarına yöneldiler. Modi’nin partisi Mein Kampf’ı ve Hitler’i kendisine örnek aldı. Hindistan’da 30 yıldır bu azınlık karşıtı politikalar devam ediyor. Kiliseler yakıldı, Hristiyanlar öldürüldü, binlerce Müslüman öldürüldü. 1984-1986 arasında neredeyse günde 3,000 kişi öldürülüyordu” dedi.

REKLAM

NÜKLEER SİLAHLAR BİR FAŞİSTİN ELİNDE

Keşmir’deki gerginlik süresince sınır hatlarında yaşananları anlatan Alvi, “İki tane uçaklarını düşürdük, bir pilotlarını jest olsun diye geri verdik. Denizaltılarından birisini suyun üstüne çıkıp kendi karasularına çekilmeye zorladık. Bir denizaltının yüzeye çıkması ve kaçması askerlikte çok utanç verici bir durumdur. Ama buradaki en tehlikeli şey, Hindistan’ın nükleer silaha sahip olması. En önemli sorun, bir nükleer silah atma düğmesinin üzerinde bir faşistin eli olmasıdır. Dünya büyük bir tehlike altındadır” dedi.

KEŞMİR’DE SEÇİME GİDİLSİN

Hindistan’ın Cemmu Keşmir’e ilişkin alınan BM kararlarını uygulamadığının altını çizen Alvi, “Pakistan Keşmir meselesi için çok acı çekti. I. ve II. Dünya Savaşlarından sonra BM kuruldu ve ulus devletlerin yönetimlerinde yasal ve prensipli davranmalarını istedi. Pakistan da hala bu prensiplere inanır. Ama, günümüzde dünyada ekonomik çıkarlar ön planda tutuluyor. İnsanların çektiği acılar ise umursanmıyor. Keşmir’deki siyasi liderler serbest bırakılmalı ve BM kararlarına göre halk oylaması yapılmalıdır” dedi.

  • Türkiye’yi destekleyeceğiz
  • Türkiye ile tarihi bağları bulunduğunu ve aynı şekilde düşündüklerini söyleyen Alvi, “Türk liderlerine bizi destekledikleri için teşekkür etmek istiyorum. Türkiye bizi her yerde, BM’de ve diğer kuruluşlarda, her forumda desteklemiştir. Türkiye’nin yanımızda durduğuna inanıyorum. Bu destekler için teşekkür ederim. Pakistan’ın da Türkiye’yi gözleri kapalı her meselede destekleyeceğini söylemek istiyorum” dedi.

Müslüman dünyasını üç ülke kalkındırır
DÜNYA
Müslüman dünyasını üç ülke kalkındırır
İklim Zirvesinde sıfır atık projesi

İklim Zirvesi'nde sıfır atık projesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te 400 bin binada sıfır atık sistemine geçeceğiz
Yangının şüphelisine tutuklama

Yangının şüphelisine tutuklama

​Pendik'teki yangının zanlısı PKK üyeliği ve orman yakmak suçundan tutuklandı.
Beklenmedik ziyaret

Beklenmedik ziyaret

​Küresel ısınmayı reddeden Trump, İklim Zirvesi'ni ziyaret etti.
Geçmiş olsun telefonu

Geçmiş olsun telefonu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü.
Sergen Yalçın sesleri!

Sergen Yalçın sesleri!

Beşiktaş puan kaybetti taraftar isyan etti.
IMF ile gizli görüşme

IMF ile gizli görüşme

​Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kamuoyu, IMF'den kimin medet umduğunu görmüştür.

Son dakika galibiyeti

Son dakika galibiyeti

Sivasspor sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
PKK sığınağına operasyon

PKK sığınağına operasyon

​Operasyonda, 8 adet kalem şeklinde fünye ele geçirildi.
Gümrük Kanunu değişiyor

Gümrük Kanunu değişiyor

​Kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Bahçeli taburcu oldu

Bahçeli taburcu oldu

Üst yolunum enfeksiyonuna bağlı hastaneye gitmişti.
F-16'lar Suriye hava sahasında

F-16'lar Suriye hava sahasında

​MSB, Türk jetlerinin 2 saat uçuş yaptığını açıkladı.
Bakan uyardı:<br>Ücret alınmayacak

Bakan uyardı:
Ücret alınmayacak

İflastan etkilenenlerin sayısı 80 bini bulabilir.
Babamın hiç suçu yok

Babamın hiç suçu yok

​Uygur Türkü kız kardeşlerin yakarışı yürekleri dağladı.
Mültecilerin akıl almaz kaçış yöntemi

Mültecilerin akıl almaz kaçış yöntemi

​Ukraynalı voleybol takımı kılığında yakalandılar.
ABD durmuyor:<br>3 bin 700 tır silah

ABD durmuyor:
3 bin 700 tır silah

Yeni Şafak, ABD'nin son sevkıyat listesine ulaştı.
PKK'nın video<br>planı deşifre oldu

PKK'nın video
planı deşifre oldu

Teröristler evlat nöbeti tutan annelerin direncini kırmaya çalışıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.