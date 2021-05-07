​Kimyasalı cezaevinde denemiş

Irak Savunma Bakanlığı, Anbar vilayetinde gerçekleştirilen bir operasyonda roket, fırlatıcı ve EYP yığınağının bulunduğunu duyurdu.

DEAŞ’ın Irak’taki faaliyetlerine yönelik Birleşmiş Milletler (BM) raporu ortaya çıktı. DEAŞ’ın Irak ve Suriye’deki suçlarına ilişkin BM Soruşturma Ekibi (UNITAD) tarafından hazırlanan rapor Al-Arabiya kanalında yayınlandı. Raporda DEAŞ’ın, biyolojik silahları Irak’taki mahkumlar üzerinde test ettiği belirtildi. Örgütün 2014-2016 yılları arasında sivillere karşı kimyasal silah kullandığı bilgisinin yer aldığı rapora göre, Ninove şehrindeki Badush cezaevine düzenlenen saldırı sonrasında dört infaz yeri tespit edildi. 11 toplu mezarda DEAŞ’ın katlettiği 875 kişinin cesedi bulundu. Örgütün işlenen tüm suçlardan sorumlu tutulacağına dikkat çekilirken, DEAŞ’ın Yezidilere karşı işlediği suçların da savaş suçu ve soykırım anlamına geldiği vurgulandı.

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HARDAL GAZI KULLANDILAR

DEAŞ’ın kimyasal veya biyolojik silahlar üretmek ve geliştirmek için gerekli uzmanlığa sahip olduğu belirtiliyor. Iraklı bilim adamı Süleyman El-Afari, kimyasal silah üretimi alanında örgütle işbirliği yaptığını ve hardal gazı ürettiklerini itiraf etmişti. Biyolog Ebrar El-Kubaisi’nin de DEAŞ’ın kimyasal silah programına katılan en önemli araştırmacılardan biri olduğu tespit edilmişti. Londra’daki IHS Araştırma Merkezi; terör örgütünün 2016 sonlarında Suriye ve Irak’ta hardal, klor ve kükürt dahil olmak üzere kimyasal saldırılar gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı da 2018’de DEAŞ’ın batılı ülkelerin provokasyonları ve sorumsuzlukları sonucu kimyasal silah temin ettiğini öne sürmüştü.

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Kaynaklarını kurutacağız

Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi, “Güvenlik güçleri ve istihbarat yetkilileri, DEAŞ’ın kaynaklarını kurutmak ve kuluçka merkezlerini yok etmek için harekete geçtiler” dedi. Irak Savunma Bakanlığı, Anbar vilayetinde gerçekleştirilen bir operasyonda roket, fırlatıcı ve EYP yığınağının bulunduğunu duyurdu. DEAŞ’ın geçtiğimiz günlerde Kerkük’ün güneyindeki Riyad kasabası yakınlarında Irak federal polisi kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 1 polis ölmüştü.