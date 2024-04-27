Kızıldeniz açıklarında bir gemiye daha füze saldırısı

Soykırımcı İsrail'in, 1,4 milyon insanın sığındığı Refah'ı henüz kara operasyonu başlamadan bombardımanla yerle bir ettiği uydu görüntüleriyle ortaya çıktı. Refah'a kara saldırısı konusunda ABD ile anlaşmazlık yaşayan işgalcilerin, sivilleri tahliye ettikten sonra 5 haftalık bir saldırı planladığı öğrenildi.