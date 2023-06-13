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KKTC basını Erdoğan'ın ziyaretine geniş yer verdi: Türkiye Yüzyılı KKTC'den başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreninin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Lefkoşa'ya yapmasına geniş yer verdi. KKTC'de birçok yayın kuruluşu Erdoğan'ın gezisini, canlı yayınlarla izleyicilere ve manşetten okurlarına duyurdu.

16:10 . 13/06/2023 Salı
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

KKTC'nin kamu yayıncısı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) ile resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezisini canlı yayınlar ve flaş haberlerle izleyici ve okuyucularına duyurdu.


'Türkiye Yüzyılı KKTC'den başladı'

KKTC'de günlük yayınlanan Kıbrıs Gazetesi,
'Türkiye Yüzyılı KKTC'den başladı'
manşetiyle çıktı. Gazetenin haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ada'ya elektrik getirme müjdesi, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal ve pistinin açılmasına yönelik açıklaması ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile müzakerelerin başlayabilmesi için KKTC'nin resmen tanınması gerektiği yönündeki ön koşula dair cümlelerini sayfasına taşıdı.


Günlük yayınlanan Diyalog Gazetesi,
''Hayati Proje''
başlığıyla manşetten okuyucularına duyurduğu haberinde, Erdoğan'ın Ada'ya kabloyla elektrik getirileceği ve KKTC'de elektrik kesintilerinin son bulacağına dair açıklamalarını okuyucularına aktardı.

KKTC'de yayınlanan Güneş gazetesi de
''Tek yol KKTC'nin tanınması''
manşetiyle çıktı.

Gazetenin haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın GKRY ile müzakerelere başlamanın şartı olarak dile getirdiği KKTC'nin tanınmasına yönelik talebinden pasajlar verildi.



'Erdoğan'dan KKTC'ye tam destek'

Kuzey Kıbrıs'ın uzun ömürlü günlük gazetelerinden Halkın Sesi ise
''Erdoğan'dan KKTC'ye tam destek''
başlığıyla manşete taşıdığı haberinde, Türkiye'nin KKTC için öngördüğü deniz altından kablo ile Ada'ya elektrik getirilmesi, Derinya'da 1192 sosyal konut inşası, Lefkoşa'ya yapılacak 500 yataklı devlet hastanesi projesi, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ile pistinin 20 Temmuz'a kadar tamamlanacak olması ile KKTC vatandaşlarının Türkiye'deki sağlık hizmetlerinden Türk vatandaşları ile eşit yararlanacak olması konularına yer verdi.

KKTC'de yayın yapan birçok TV ile internet sitesi de Erdoğan'ın yemin töreninin ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapmasını öne çıkararak gelişmeleri canlı yayınlar ve uzman görüşleriyle paylaştı.




#KKTC basını
#Türkiye ilişkileri
#Recep Tayyip Erdoğan
#KKTC
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