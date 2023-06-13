KKTC basını Erdoğan'ın ziyaretine geniş yer verdi: Türkiye Yüzyılı KKTC'den başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
KKTC'nin kamu yayıncısı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) ile resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezisini canlı yayınlar ve flaş haberlerle izleyici ve okuyucularına duyurdu.
'Türkiye Yüzyılı KKTC'den başladı'
Gazetenin haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın GKRY ile müzakerelere başlamanın şartı olarak dile getirdiği KKTC'nin tanınmasına yönelik talebinden pasajlar verildi.
'Erdoğan'dan KKTC'ye tam destek'
KKTC'de yayın yapan birçok TV ile internet sitesi de Erdoğan'ın yemin töreninin ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapmasını öne çıkararak gelişmeleri canlı yayınlar ve uzman görüşleriyle paylaştı.