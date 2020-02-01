Dünya Koca Yusuf Vuhanda
ASYA

Koca Yusuf Vuhan'da

Çin'de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle Vuhan şehrindeki Türk ve dost ülke vatandaşlarını yurda getirmek için havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı Vuhan'a iniş yaptı. Uçakla birlikte 34'ü Türk vatandaşı toplam 49 kişi Türkiye'ye getirilecek. Uçakta 2'si enfeksiyon profesörü toplam 6 sağlık personeli bulunuyor. 48 kişi gerekli sağlık kontrollerinin ardından uçağa alınacak.

Haber Merkezi AA
Koca Yusuf
Koca Yusuf

ANKARA (AA) - Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentine vardı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin'in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan
Sağlık Bakanlığı personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

  • 34'ü Türk vatandaşı toplam 49 kişi Türkiye'ye getirilecek. Uçakta 2'si enfeksiyon profesörü 6 sağlık personeli bulunuyor.

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