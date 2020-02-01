Koca Yusuf Vuhan'da Çin'de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle Vuhan şehrindeki Türk ve dost ülke vatandaşlarını yurda getirmek için havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı Vuhan'a iniş yaptı. Uçakla birlikte 34'ü Türk vatandaşı toplam 49 kişi Türkiye'ye getirilecek. Uçakta 2'si enfeksiyon profesörü toplam 6 sağlık personeli bulunuyor. 48 kişi gerekli sağlık kontrollerinin ardından uçağa alınacak.

Haber Merkezi 01 Şubat 2020, 01:21 Son Güncelleme: 01 Şubat 2020, 01:29 AA