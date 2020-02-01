Koca Yusuf Vuhan'da: Bölgedeki Türk vatandaşları geri geliyor

Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentine vardı.

Çin’den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin'in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan

Sağlık Bakanlığı personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara’dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin’in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan @saglikbakanligi personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak. pic.twitter.com/qiZo0Szhk2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 31, 2020

HAYAT Türkiye’de virüs yok

49 kişi 14 gün karantinada kalacak

Koca Yusuf

Uçak, Vuhan’da yaşayan ve Türkiye’ye dönme taleplerini ileten 34 Türk vatandaşı ile 7 Azeri, 7 Gürcü ve 1 Arnavut vatandaşını Türkiye’ye getirecek. Sağlık kontrollerinin ardından uçağa binecek 49 kişi, Türkiye’ye geldikten sonra Ankara’da hazırlanan bir hastanede 14 gün karantinada tutulacak.

Sağlık Bakanı Koca: Sağlık kontrolü sonrası uçağa alınacaklar

Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı açıklamada yolcuların uzman kontrolü sonrasında uçağa alınacağını duyurdu.

Fahrettin Koca ''Çin’den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak.'' ifadelerini kullandı.

Çin’den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak. pic.twitter.com/YM6u6FGYX1 REKLAM January 31, 2020

OYNAT 00:25 Korona virüs teşhisi konan adam tartıştığı görevlilerin üzerine öksürdü Koronavirüs'ün ülkeyi karıştırdığı Çin'de ölü sayıları her geçen gün artarken bir hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Koronavirüs teşhisi konan adamın, tartıştığı sağlık çalışanlarının üzerlerine öksürmesi ve çalışanların hızla o bölgeden uzaklaştığı görüntüler böyle kaydedildi. BiP'te paylaş

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Eşyalar uçakta

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada '' Ülkemize intikali sağlanacak Türk ve dost ülke vatandaşlarının eşyaları Çin’in Vuhan kentine ulaşan uçağımıza yüklenmeye başlandı.'' ifadeleri kullanıldı.

Ülkemize intikali sağlanacak Türk ve dost ülke vatandaşlarının eşyaları Çin’in Vuhan kentine ulaşan uçağımıza yüklenmeye başlandı. pic.twitter.com/0YZ0jh6yNu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 31, 2020

Çalışmalar tamamlandı, yola çıkıyorlar

Mili Savunma Bakanlığı'ndan Twitter hesabından yapılan paylaşımda ''Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin’in Vuhan kentinden ülkemize getirecek uçağımızın pilot ve uçuş ekibi dönüş hazırlıklarını tamamladı.'' ifadeleri kullanıldı.

Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin’in Vuhan kentinden ülkemize getirecek uçağımızın pilot ve uçuş ekibi dönüş hazırlıklarını tamamladı. pic.twitter.com/c7Yt77XxF3 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 31, 2020

Yolcular sabaha karşı son kontrollerinin ardından uçağa geçti ve kısa süre sonra kalkacak uçak Türkiye'ye hareket edecek.

Çinde ölü sayısı giderek artıyor: 259 kişi hayatını kaybetti

Fotoğraf: Arşiv

Çin’de ülke genelinde etkisini giderek artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 259’a çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgını nedeniyle virüsten etkilenenlerin sayısı 1795’inin durumu ciddi olmak üzere 11 bin 791’e yükseldi.

Ayrıca koronavirüse yakalandığı şüpheli olan kişilerin sayısı 17 bin 988 olarak açıklanırken, virüse yakalananlarla temasa geçtiği gerekçesiyle müşahede altına alınan kişilerin sayısı ise 118 bin 478’e ulaştı. Ülke genelinde virüsten iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı 243 oldu.

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