Koca Yusuf Vuhan'da: Bölgedeki Türk vatandaşları geri geliyor

Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentine vardı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin'in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan
Sağlık Bakanlığı personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak." ifadeleri kullanıldı.
Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara’dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin’in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan @saglikbakanligi personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak. pic.twitter.com/qiZo0Szhk2
Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara’dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin’in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan @saglikbakanligi personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak. pic.twitter.com/qiZo0Szhk2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 31, 2020
49 kişi 14 gün karantinada kalacak
Uçak, Vuhan’da yaşayan ve Türkiye’ye dönme taleplerini ileten 34 Türk vatandaşı ile 7 Azeri, 7 Gürcü ve 1 Arnavut vatandaşını Türkiye’ye getirecek. Sağlık kontrollerinin ardından uçağa binecek 49 kişi, Türkiye’ye geldikten sonra Ankara’da hazırlanan bir hastanede 14 gün karantinada tutulacak.
Sağlık Bakanı Koca: Sağlık kontrolü sonrası uçağa alınacaklar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı açıklamada yolcuların uzman kontrolü sonrasında uçağa alınacağını duyurdu.
Fahrettin Koca ''Çin’den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak.'' ifadelerini kullandı.
Çin’den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak. pic.twitter.com/YM6u6FGYX1
Çin’den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak. pic.twitter.com/YM6u6FGYX1— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 31, 2020
Eşyalar uçakta
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada '' Ülkemize intikali sağlanacak Türk ve dost ülke vatandaşlarının eşyaları Çin’in Vuhan kentine ulaşan uçağımıza yüklenmeye başlandı.'' ifadeleri kullanıldı.
Ülkemize intikali sağlanacak Türk ve dost ülke vatandaşlarının eşyaları Çin’in Vuhan kentine ulaşan uçağımıza yüklenmeye başlandı. pic.twitter.com/0YZ0jh6yNu
Ülkemize intikali sağlanacak Türk ve dost ülke vatandaşlarının eşyaları Çin’in Vuhan kentine ulaşan uçağımıza yüklenmeye başlandı. pic.twitter.com/0YZ0jh6yNu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 31, 2020
Çalışmalar tamamlandı, yola çıkıyorlar
Mili Savunma Bakanlığı'ndan Twitter hesabından yapılan paylaşımda ''Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin’in Vuhan kentinden ülkemize getirecek uçağımızın pilot ve uçuş ekibi dönüş hazırlıklarını tamamladı.'' ifadeleri kullanıldı.
Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin’in Vuhan kentinden ülkemize getirecek uçağımızın pilot ve uçuş ekibi dönüş hazırlıklarını tamamladı. pic.twitter.com/c7Yt77XxF3
Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin’in Vuhan kentinden ülkemize getirecek uçağımızın pilot ve uçuş ekibi dönüş hazırlıklarını tamamladı. pic.twitter.com/c7Yt77XxF3— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 31, 2020
- Yolcular sabaha karşı son kontrollerinin ardından uçağa geçti ve kısa süre sonra kalkacak uçak Türkiye'ye hareket edecek.
Çinde ölü sayısı giderek artıyor: 259 kişi hayatını kaybetti
Çin’de ülke genelinde etkisini giderek artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 259’a çıktı.
Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgını nedeniyle virüsten etkilenenlerin sayısı 1795’inin durumu ciddi olmak üzere 11 bin 791’e yükseldi.
Ayrıca koronavirüse yakalandığı şüpheli olan kişilerin sayısı 17 bin 988 olarak açıklanırken, virüse yakalananlarla temasa geçtiği gerekçesiyle müşahede altına alınan kişilerin sayısı ise 118 bin 478’e ulaştı. Ülke genelinde virüsten iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı 243 oldu.