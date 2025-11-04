Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Kolombiya Cumhurbaşkanı duyurdu: Gazze'ye gönderiyoruz

Kolombiya Cumhurbaşkanı duyurdu: Gazze'ye gönderiyoruz

09:434/11/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Gustavo Petro - Gazze
Gustavo Petro - Gazze

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistinli çocuklara destek amacıyla gönüllü doktorların Gazze’ye gönderileceğini açıkladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı
Gustavo Petro
, Katar basınına yaptığı açıklamada, Gazze'nin inşasına destek olmak istediklerini belirtti. Petro konuşmasında, Gazze'de tedaviye ihtiyaç duyan çocuklara değinerek, “Kolombiya askeri hastanesinden doktorları ve gönüllüleri, bugün mevcut olan mekanizmalar çerçevesinde göndereceğiz. Böylece mekatronik yeni protezler kaybedilen uzuvlara uyarlanabilir ve insanların daha iyi bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir. Gerekirse bu çocukları Kolombiya'ya getirip burada tedavi edebiliriz” dedi.


"İki devletli çözüm gerekli"


ABD Başkanı Donald Trump'a Filistin'i devlet olarak tanıma çağrısında bulunan Petro, "Eğer ABD başkanı Orta Doğu'da gerçekten barış istiyorsa, ilk adım olarak Filistin'i tanıyarak başlamalı. İki devletli çözüme gidecek ve kalıcı bir barış antlaşması için bu gerekli” diye konuştu.






#Kolombiya
#petro
#gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okula giden çocuklarda ekran süresi ne kadar olmalı? Uzmanından kritik uyarı