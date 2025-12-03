Yeni Şafak
Komşudan devrim gibi karar: Hava kirliliği kabusu için düğmeye basıldı

19:273/12/2025, Çarşamba
AA
Tahran'da hava kirliliğinin azaltılması için yeni kararlar alındı.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, ülkede özellikle de başkent Tahran'da hava kirliliğinin azaltılması yönünde yeni kararlar aldıklarını bildirdi.

İran'da hava kirliliği gündemdeki yerini korumaya devam ediyor,

Ülke medyasına açıklamalarda bulunan Kaimpenah, hibrit motor üretilmesi noktasında çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Tahran'da benzinli motosiklet yerine elektrikli motosikletlerin piyasaya sürüleceğini dile getirdi.
Kaimpenah,
"Her şeyden önemlisi bu konu insan sağlığını tehdit ediyor. İran'da hepimizin nefes almasına etki ediyor. Tahran'da hava kirliliğinin engellenmesi için yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Pilot bölge olarak belirlediğimiz Tahran'da, 20 bin adet elektrikli motosikletin piyasaya sürülmesini planlıyoruz."
dedi.
Kaimpenah ayrıca, Tahran'da benzinli motorların hibrit motorlara dönüşümünü gerçekleştirecek yeni bir işletmenin faaliyete başladığını kaydetti.
Tahran Belediyesi Meclis Başkanı Mehdi Çemran, belediye meclisi toplantısında
"Tahran'daki hava kirliliğinin yüzde 22'si motosikletlerle ilgilidir. Motosikletlerin elektrikliye dönüştürülmesi, kirliliğin azaltılması ve güvenliğin artırılması yönünden etkili olacaktır."
değerlendirmesinde bulunmuştu.

#Hava Kirliliği
#İran
#İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı
#Muhammed Cafer Kaimpenah
