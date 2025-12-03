Komşudan devrim gibi karar: Hava kirliliği kabusu için düğmeye basıldı

"Her şeyden önemlisi bu konu insan sağlığını tehdit ediyor. İran'da hepimizin nefes almasına etki ediyor. Tahran'da hava kirliliğinin engellenmesi için yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Pilot bölge olarak belirlediğimiz Tahran'da, 20 bin adet elektrikli motosikletin piyasaya sürülmesini planlıyoruz."