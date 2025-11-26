Yeni Şafak
İranlılar artık dışarı bile çıkamıyor: Hava kirliliği ve grip salgını eyaletleri vurdu

11:5526/11/2025, Çarşamba
AA
İran
İran

İran'da hava kirliliği ve grip salgını (İnfluenza) nedeniyle 18 eyalette bugün, orta ve yüksek öğrenim kurumlarında eğitim uzaktan yapılıyor.. Tahran, dünyada hava kirliliği sıralamasında bugün, 225 mikrogram/metreküp ile Bağdat ve Delhi'nin ardından 3'üncü sırada yer alıyor

İran'dan yayın yapan Farhikhtegan haber sitesi, uzaktan eğitim kararı alınan illerin listesini açıkladı.

Başkent Tahran, El Borz, Kum, Batı ve Doğu Azerbaycan, Merkezi, Kazvin, Simnan ve İsfahan'da öğrenciler hava kirliliği nedeniyle uzaktan eğitim yaparken, Hemedan, Geylan, Yezd, Kirman, Sistan-Beluçistan, Güney ve Kuzey Horasan, Horasan-i Rezevi ve Zencan illerindeki öğrenciler de grip salgını nedeniyle okullarına gidemiyor.

İsviçre merkezli hava izleme şirketi IQAir'e göre, Tahran, dünyada hava kirliliği sıralamasında bugün, 225 mikrogram/metreküp ile Bağdat ve Delhi'nin ardından 3'üncü sırada yer alıyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:
0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).


