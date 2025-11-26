İranlılar artık dışarı bile çıkamıyor: Hava kirliliği ve grip salgını eyaletleri vurdu

Başkent Tahran, El Borz, Kum, Batı ve Doğu Azerbaycan, Merkezi, Kazvin, Simnan ve İsfahan'da öğrenciler hava kirliliği nedeniyle uzaktan eğitim yaparken, Hemedan, Geylan, Yezd, Kirman, Sistan-Beluçistan, Güney ve Kuzey Horasan, Horasan-i Rezevi ve Zencan illerindeki öğrenciler de grip salgını nedeniyle okullarına gidemiyor.