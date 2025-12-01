Tahran'da hava kirliliği: Tüm okullar ve resmi kurumlar tatil edildi

İran resmi haber ajansı IRNA, Tahran Valiliğinden yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, yüksek seviyelerde devam eden hava kirliliği nedeniyle Malard, Rebat-i Kerim, Demavend, Firuzkuh ve Pardis ilçeleri dışında Tahran'da okullar ve resmi daireler için tatil ilan edildiği kaydedildi. Buna göre, eğitimin uzaktan yapılacağı bildirildi.