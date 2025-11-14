Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü Keşan ilçesinde akşam saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi, 50 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle olası kazalara karşın polis ekipleri, denetimlerini sıklaştırarak uyarılarda bulundu.

Hava sıcaklığının düşmesi ve soba dumanı nedeniyle yüksek basıncın da etkisiyle şehirdeki hava kirliliği de arttı. İlçede hava kalitesi düşerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'nın güncel verilerine göre, atmosferin hava kalitesini etkileyen partikül madde oranlarında artış görüldü. İzleme Ağı verilerinde Dünya Sağlık Örgütü'nün metreküp başına 50 mikrogram olarak belirlediği partikül madde sınır değeri, ilçede akşam saatlerinde 169’a yükselerek 'sağlıksız' değerlere ulaştığı belirtildi.