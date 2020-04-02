Dünya Köye dönüş karantinası Köyün girişine kilitli kapı yaptırdılar, kimseyi içeri almıyorlar
KORONAVİRÜS

Köye dönüş karantinası: Köyün girişine kilitli kapı yaptırdılar, kimseyi içeri almıyorlar

Türkiye’de ilk olarak büyükşehirlerde görülen koronavirüs vakaları “memlekete dönüşler”le her yere yayılınca ilçe ve köyler kendi karantina tedbirlerini uygulamaya başladı. Bazı köylerde gelen misafir “14 gün” eve kapatılırken tedbiri sıkı tutanlar köye kimseyi almıyor.

Fatih Özer Yeni Şafak
Artvin’in Zeytincik Köyü Gökçele Mahallesi sakinleri yabancıların girişini engellemek için asma köprünün ortasına kilitli kapı yaptırdı.
Artvin’in Zeytincik Köyü Gökçele Mahallesi sakinleri yabancıların girişini engellemek için asma köprünün ortasına kilitli kapı yaptırdı.

Şehirlerarası seyahate getirilen sınırlamalara rağmen büyükşehirlerden memleketlerine akın eden insanlar, büyük tehdit oluşturmaya başladı. Birçok il ve ilçe, dışarıdan gelen insanlara “14 gün karantina” zorunluluğu getirdi. Bazı bölgelerde vatandaşlar ilginç yöntemlerle kendi karantina bölgelerini oluşturdu.

Köye girişi engellemek için kilitli kapı yaptırıldı.

VİRÜSÜ GÖÇ YAYDI

Türkiye’de ilk olarak büyükşehirlerde görülen koronavirüs vakaları, Türkiye’nin dört bir yanına yayılmaya başladı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 21 ilde 50 belde, köy ve mezra karantina altına alındı. Yapılan araştırmalar, karantinaya alınan bölgelere virüsün büyükşehirlerden taşındığını ortaya koyunca bazı ilçe, belde, mahalle ve köyler ise kendi önlemlerini almaya başladı. İlçelerin Umumi Hıfzıssıhha Kurulları daha önce yurt dışından gelenleri kapsayan “14 gün zorunlu karantina” uygulaması, şehir dışından gelen tüm vatandaşları kapsayacak şekilde genişletmeye başladı.

ADALARA GİRİŞ YOK

Yerleşim yerlerinin girişlerinde yabancı plakalı araçları durduran güvenlik güçleri hem ateş ve seyahat izin belgelerini kontrol etti, hem de kurul kararı gereği vatandaşlara 14 gün kendilerine izole edeceklerine ilişkin taahhütler imzalatıldı. Çanakkale’nin Eceabat, Biga ve Gökçeada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kapsamında ilçeye giren kişilerin 14 gün karantinaya alınması kararı alındı. Gökçeada Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemize gelen vatandaşlarımız 14 gün boyunca kendilerini evlerinde izole edeceklerdir. Bu karara uyulup uyulmadığı Güvenlik Kuvvetleri ve Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilecek ve karara uymayacaklar hakkında 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacaktır” denildi.

Balıkesir’in Marmara Adası ve ona bağlı Avşa ve Saraylar adalarının giriş ve çıkışlarında koronavirüs kontrolleri yapıldı. Limanlara yanaşan tüm yolcu gemilerindeki vatandaşlar eğer adalarda ikamet etmiyorsa adalara kabul edilmedi. Adalarda ikamet eden vatandaşların da iskeleye indiklerinde sağlık kontrolleri yapılarak adalara girişine izin verildi. Yine umre dönüşü Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Kocaseyit Havaalanı’na inen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı ve Emniyet görevleri tarafından kontrolden geçirildi. Vatandaşların 14 gün boyunca ev karantinasına alındığı duyuruldu. Gönen ve Sındırgı ilçe merkezine ve kırsal mahallelere şehir dışından gelen vatandaşların 14 gün süreyle karantina kuralına uyma zorunluluğu getirildi.

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EVDEN ÇIKMAYIN, UYARISI

  • Batman’ın Sason ilçesi ve Altıdere köyünde koronavirüs tedbirlerine ilişkin karantina uygulaması başlatıldı. Vatandaşların kendi ikametlerinde kalmaları, ilçe ve köylere dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları yönünde uyarıldı. Kastamonu’nun Cide ilçesi de önlem alan yerleşim birimleri arasında yer aldı. Alınan karar doğrultusunda ilçe giriş ve çıkışlarında jandarma ve polis ekipleri denetim yapmaya başladı.

BODRUM’DA DA GEÇİT YOK

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gören yapan güvenlik güçleri ilçeye özel araçlarıyla gelen vatandaşlara sağlık kontrolü yapmaya başladı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, “Bugün ilçe girişinde yeni bir uygulamaya başladık. Yazlıklarına diğer illerden gelen vatandaşlarımızı 14 gün boyunca evlerinde kontrol altında tutacağız. Uymayanlar olursa kolluk kuvvetlerini de devreye sokarız” dedi. Burdur’un Tefenni ilçe girişinde güvenlik ekipleri vatandaşları sağlık taramasından geçirdi. Niğde Çamardı, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi, Çorum’un Uğurludağ ilçesinde de benzer uygulamalara başlandı.

Ateş ölçtürmeyen giremiyor

Artvin
  • Artvin’in Yusufeli ilçesi Zeytincik köyü Gökçele Mahallesi sakinleri, dört yıl önce güvenlik amaçlı köyün tek ulaşımı olan asma köprünün üzerine yaptıkları demir kapıyı, bu kez koronavirüsünden korunmak için kullanıyor. Demir kapıya, ‘korona var misafir kabul etmiyoruz’ yazısını asan bölge halkı, gelenlerin ise ateşini ölçerek içeri alıyorlar.
  • MİSAFİR KABUL ETMİYORUZ
  • Köylerinde yaşayanların sayısının azlığı nedeniyle, hırsızlardan ve yaban hayatından korunmak için kapıyı yaptıklarını ifade eden Necati Çelik, “Köyümüz eskiden kalabalıktı. Şimdi ise yaşayanların sayısı oldukça az. Köyün tek giriş asma köprüyü bir avantaja çevirmek istedik. Köprünün ortasına asma kilitli demir kapı yaptık. Bu sayede bizim haberimiz olmadan köye giren çıkan olmuyor. Son günlerde dünyayı ve ülkemizi saran korona kabusu nedeniyle bizde tedirginiz. Bu nedenle köye misafir kabul etmiyoruz. Gelenlerin ise ateşini ölçüyoruz, ateşleri yoksa içeri alıyoruz, varsa sağlık ekiplerine haber veriyoruz” dedi.

Türkiye genelinde 21 ilde 53 belde, köy ve mezra karantinaya al​ındı
FOTOĞRAF 22
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Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Darıkol köyü de karantinaya dahil edildi. Köyde koranavirüs (covid-19) vakası görülmesi üzerine İlçe Hıfzısıhha Kurulu tedbir amacıyla köyün karantinaya alınmasına karar verdi.
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Böylece Sivas'ta karantinaya alınan köy sayısı da 9 oldu
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Batman'ın Sason ilçesinde bir köy ve ilçe merkezindeki 3 adres karantinaya alındı.
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Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı, Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahalleleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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Van’ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, vatandaşların bu süreçte mağdur olmaması için içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu gıda torbaları 406 aileye ulaştırıldı.
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Malatya'nın Darende, Hekimhan, Arapgir ilçesindeki 3 mahalle ve Pütürge ilçesine bağlı Sahilköy Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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Kütahya’nın Simav ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan, 250 hanelik Yeşildere köyü karantinaya alındı.
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Bartın'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Hasankadı beldesinde, giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kontrol altında tutulmaya devam ediliyor.
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Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı olan ve koronavirüs nedeniyle yaşlı kadının hayatını kaybettiği Fındıklı köyü 24 Mart günü itibarıyla karantinaya alındı. Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyü de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Ambarlı Mahallesi Muhtarı Ferat Çetin, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya aldığı mahallede giriş ve çıkışları yasakladı.
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Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyü, İstanbul’dan gelen bir kişide korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine alınan kararla giriş çıkışlar kapatıldı.
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Rize'nin Kendirli beldesi ile yakınında bulunan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köylerinde karantina uygulaması başlatıldı.
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Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyü, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.
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Kars’ta 3 köy ve 1 belde, korona virüs kapsamında karantinaya alındı. Karantinaya alınan bölgelere giriş-çıkış yasaklandı.
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Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı 3 köy korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Ketenlik köyü, bir kişide koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 100 nüfuslu Aliözü köyünde sessizlik hakim. Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyünün de karantina altına alındığını açıkladı.
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Bayburt’ta Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köyleri yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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Koronavirüs salgını sebebiyle karantinaya alınan Çanakkale Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü.
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Yozgat merkeze bağlı Derbent köyü yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Yukarıkarahacılı köyü de karantinaya alındı.
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Giresun Valiliği, Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyünün korona virüs nedeniyle karantina altına alındığını duyurdu.
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Muş’ta 3 köy karantinaya alındı.
Türkiye genelinde 21 ilde 53 belde, köy ve mezra karantinaya al​ındı
Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden karantina haberleri gelmeye devam ediyor. Valilik kararlarıyla bazı illerin ilçelerindeki mahalle ve köylerde karantina uygulaması başladı. Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Darıkol köyünden geldi. Son olarak Muş ve Bulanık ilçesine bağlı 3 köyün karantinaya alınması ile Türkiye genelinde 21 ilde 53 belde, köy ve mezra karantinaya alınmış oldu.



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