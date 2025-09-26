Yeni Şafak
Küresel 4 medya kuruluşu gazetecilerin Gazze'ye girebilmesi için İsrail'e çağrı yaptı

Küresel 4 medya kuruluşu gazetecilerin Gazze'ye girebilmesi için İsrail'e çağrı yaptı

12:2326/09/2025, Cuma
BBC, Agence France-Presse, Associated Press ve Reuters gazetecilerin Gazze'ye girebilmesi için İsrail'e çağrı yaptı
BBC, Agence France-Presse, Associated Press ve Reuters gazetecilerin Gazze'ye girebilmesi için İsrail'e çağrı yaptı

Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Amerikan haber ajansı The Associated Press (AP), İngiliz haber ajansı Reuters ve İngiliz yayın kuruluşu BBC, uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girebilmesi için İsrail yönetimine çağrıda bulundu.

AFP'nin sosyal medya hesabından yayımladığı ortak açıklamada, AFP, AP, Reuters ve BBC'nin, Gazze'ye serbestçe ulaşabilmeyi talep ettikleri belirtildi. Açıklamada, Gazze'de haber aktarma çalışmalarının yalnızca Filistinli gazetecilerin omuzlarında olduğuna dikkat çekilirken bölgedeki gazetecilerin ağır bedeller ödediği ve yaşananlara tanık olanların sayısının azaldığı kaydedildi.


"BBC, Agence France-Presse, Associated Press ve Reuters, uluslararası gazetecilerin Gazze Şeridi'ne girebilmesini sağlamak için İsrail makamlarına yeni bir ortak çağrıda bulunuyor." ifadesine yer verilen açıklamada, uluslararası basın mensuplarının bölgeye girerek Filistinli muhabirlerin yükünü paylaşması ve yaşananları dünyaya aktarması gerektiği vurgulandı.


İsrail yönetimi, Gazze'ye basın mensuplarının girişine izin vermiyor.



