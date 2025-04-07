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Küresel sağlık tehdidi: Ölümcül antibiyotik dirençli 'süper bakteri' tespit edildi

Küresel sağlık tehdidi: Ölümcül antibiyotik dirençli 'süper bakteri' tespit edildi

12:127/04/2025, Pazartesi
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise bu bakteriyi, antibiyotik tedavisine dirençli patojenler arasında “kritik öncelikli tehdit” olarak sınıflandırıyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise bu bakteriyi, antibiyotik tedavisine dirençli patojenler arasında “kritik öncelikli tehdit” olarak sınıflandırıyor.

Malezya’nın Terengganu kentindeki bir hastanede, yüksek derecede antibiyotik dirençli ve ölümcül bir Acinetobacter baumannii türü tespit edildi. Bilim insanları, söz konusu bakterinin küresel ölçekte yaygın olan GC2 soyuna ait olduğunu ve halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturduğunu açıkladı.

Araştırmacılar, 2011 ile 2020 yılları arasında bölgede toplanan 126 bakteri örneğini inceledi. Sonuçlar, bakterinin çok sayıda antibiyotiğe karşı direnç geliştirdiğini ortaya koydu. Özellikle A. baumannii enfeksiyonlarında genellikle ilk tercih edilen karbapenem grubu antibiyotiklere karşı yüksek düzeyde direnç saptandı.


Araştırma sonuçları Microbial Genomics dergisinde yayımlandı. Uluslararası araştırma ekibi, inceledikleri örneklerin yüzde 97’sinde antibiyotik direncini yaymakla görevli plazmid DNA’larının bulunduğunu belirtti.


“Gözetim eksikliği ciddi bir risk oluşturuyor”

Araştırmanın ortak yazarlarından Birmingham Üniversitesi’nden Dr. David Cleary, çalışmayla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Bu tehlikeli A. baumannii ailesinin hastanelerde yayılmaya devam ettiğine dair yeni kanıtlar elde ettik. Ancak düşük ve orta gelirli ülkelerden gelen veri hâlâ çok yetersiz. Hastalığın nasıl evrildiğini anlamak, yayılmasını önlemek ve etkili tedaviler geliştirmek açısından kritik önemde.”


Cleary, antibiyotik direnciyle mücadele edebilmek için bu ülkelerde daha etkili takip sistemlerine ve yeni tedavi protokollerine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. “GC2 soyunun baskınlığı ve karbapenem direncinin yüksekliği, halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit teşkil ediyor” dedi.


Uluslararası iş birliği hayati önemde

Araştırmanın başyazarı ve Malezya’daki Sultan Zainal Abidin Üniversitesi’nden Prof. Chew Chieng Yeo ise şu ifadeleri kullandı:

“Çalışmamız, çoklu ilaç direncine sahip bakterilerin yayılımına karşı uluslararası araştırma iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Özellikle bazı bölgelerden veri eksikliği varken bu iş birliği daha da kritik hale geliyor.”


A. baumannii bakterisi; kan, akciğer, idrar yolu ve yara enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Özellikle hastane gibi sağlık kurumlarında enfeksiyonlara yol açtığı biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise bu bakteriyi, antibiyotik tedavisine dirençli patojenler arasında “kritik öncelikli tehdit” olarak sınıflandırıyor.

#Malezya
#Bakteri
#Antibiyotik

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