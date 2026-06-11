Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Kuveyt: İran saldırısında son 48 saatte 24 İHA etkisiz hale getirildi

Kuveyt: İran saldırısında son 48 saatte 24 İHA etkisiz hale getirildi

15:5411/06/2026, Perşembe
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Kuveyt hava sahasında toplam 379 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 893 İHA'nın tespit edildiği kaydedildi.
Kuveyt hava sahasında toplam 379 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 893 İHA'nın tespit edildiği kaydedildi.

Kuveyt ordusu, İran'ın ülkeye yönelik saldırısında son 48 saatte hava sahasına giren 24 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Ülke hava sahasında son 48 saatte tespit edilen 24 İHA'nın da etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, ülkeye yönelik saldırılarda yaralananlar olduğu aktarıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlattığı 28 Şubat'tan bu yana Kuveyt hava sahasında toplam 379 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 893 İHA'nın tespit edildiği kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), gece ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik saldırıları başlattığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki bazı ABD noktalarını hedef aldığını açıklamıştı.


#Kuveyt
#iran
#iha
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En güzel, anlamlı erkek isimleri: Kuran'da geçen dini erkek isimleri ve anlamları