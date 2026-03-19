Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Kuveyt İran'dan ateşlenen füze ve İHA'lara müdahale etti

10:0719/03/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Kuveyt, İran'dan ateşlenen füze ve insansız hava araçlarına (İHA) hava savunma sistemlerince müdahale edildiğini duyurdu.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yayımlanan Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, ülkede duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin söz konusu saldırıları engellemesinden kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, ülke hava sahasına giren füze ve İHA'lara müdahale edildiği kaydedildi, vatandaşlara ilgili kurumlar tarafından yapılan güvenlik uyarılarına uymaları çağrısında bulunuldu.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.



#İran
#Kuveyt
#füze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
