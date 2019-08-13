Dünya Lazer silahı ilk kez Türkiye kullandı Vurup düşürdük
AFRİKA

​Lazer silahı ilk kez Türkiye kullandı: Vurup düşürdük

Lazer silahı ilk kez Türkiye kullandı: Vurup düşürdük

Türkiye'nin geliştirdiği lazer silahının, Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu güçlerine destek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kullanılan Çin Yapımı silahlı insansız hava aracı Wing Loong II'yı Libya'da düşürdüğü iddia edildi. SİHA, ASELSAN yapımı 50 kW güç üreten lazer hava savunma sistemi tarafından Misrata kenti üzerinde uçarken vurularak düşürüldü. Türkiye, ASELSAN ve bir grup özel kuruluşlar ile lazer silah geliştirmek için çalışan ülkeler arasında yer alıyor.

Haber Merkezi Diğer
Libya'da düşürülen insansız hava aracı.
Libya'da düşürülen insansız hava aracı.

Libya'da geçtiğimiz günlerde düşürülen SİHA, Türkiye'ye ait lazer silahıyla düşürüldü.

ÇİN YAPIMI SİHA, TÜRKİYE'NİN GELİŞTİRDİĞİ LAZER SİLAHIYLA VURUP DÜŞÜRÜLDÜ

Askeri teknolojiyle ilgili analizleri ile tanınan ArmyRecognition adlı sitenin haberine göre, düşürülen SİHA'nın, Hafter yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu (LNA) güçlerine destek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından kullanılan Çin yapımı Wing Loong II olduğu ifade edildi. Siteye göre SİHA, ASELSAN yapımı 50 kW güç üreten lazer hava savunma sistemi tarafından Misrata kenti üzerinde uçarken vurularak düşürüldü.

DÜNYA SAVAŞ TARİHİNDE BİR İLK

Çin yapımı Wing Loong II'nin düşürüldüğüne gösteren fotoğraflar geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılmıştı.

  • Haberde bu gelişmenin 4 Ağustos'ta meydana geldiği ve dünya savaş tarihinde ilk defa yaşandığı aktarıldı. Haberde bu durum, "İlk defa lazer silahı başka bir askeri aracı, gerçek savaş ortamında imha etti" denildi.

Hedefi etkisiz hale getirmek için yoğun ısı yayarak yanmasına ya da arızalanmasının sağlanması mantığıyla çalışan lazer silahlar, başta Çin ve ABD olmak üzere bazı ülkeler tarafından son yıllarda ar-ge çalışmalarının odak noktalarındandı.

Türkiye, ASELSAN ve bir takım özel kuruluşlar ile lazer silah geliştirmek için çalışan ülkeler arasında yer alıyor.

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